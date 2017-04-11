中国银监会近日对平安银行和华夏银行等17家机构处罚4290万元

路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行(000001.SZ)和华夏银行(600015.SS)。

银监会网站显示，本次被处罚的机构还包括信达资产管理公司(1359.HK)、恒丰银行以及作为信达资产管理公司交易对手的招商银行(600036.SS)(3968.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等机构。

银监会还指出，目前，又一批违法违规行为已经立案，正处于行政处罚调查审理程序中。针对屡查屡犯、案件频发、严重扰乱市场秩序的各类乱象，银监会将继续加大监管处罚力度，进一步严厉打击、严肃处理。

此次被处罚的机构中，平安银行被罚金额最高，达1,670万元，主要违规事实包括内控管理严重违反审慎经营规则、非真实转让信贷资产、销售对公非保本理财产品出具回购承诺、和承诺保本、为同业投资业务提供第三方信用担保、未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑和贴现业务。

被罚金额紧随其后的是华夏银行、恒丰银行，两者分别被罚1,190万元、800万元。华夏银行被罚理由包括理财产品投资非标资产总额占上一年度审计报告披露总资产比例超过监管要求、非洁净转让非标资产、商业承兑汇票的内部控制存在严重的风险漏洞等。恒丰银行被罚则是因为非真实转让信贷资产、腾挪表内风险资产、未按业务实质对代理银行承兑汇票转贴现业务进行准确会计核算等。

中国信达资产存在违规收购个人贷款；收购金融机构非不良资产；收购不良资产未按规定通知债务人；为同业投资行为违规提供隐性担保，被罚款150万元；信达资产北京分公司因管理不尽职导致风险发生；收购虚构债权，被罚80万元；信达吉林分公司、陕西分公司和青海分公司因管理不尽职导致风险发生分别被罚50万元、30万元和50万元。（完）