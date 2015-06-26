中国银监会：加大不良资产处置力度 提高存量资金使用效率

路透北京6月26日 - 中国银监会副主席周慕冰周五表示，中国经济体系中的资金存量非常巨大，但一些资金的使用效率偏低，为提高存量资金使用效率，要进一步推进信贷资产证券化和信贷资产流转业务，加大不良资产处置力度，为新增贷款腾出空间。

他在2015陆家嘴论坛上称，银行业在优化新增贷款投向的同时，要积极采用市场化手段，多渠道、批量化处置不良资产，在加强风险防控的前提下，通过回收再贷、贷款重组，以及发放并购贷款等推动低效企业兼并重组等方式，充分盘活沉淀在低效领域的信贷资源。

周慕冰指出，中国经济下行等外部环境下，近期银行业风险暴露持续增多，利润增速快速放缓。需要根据自身竞争优势和业务定位找准发展方向。而利率市场化、产业结构调整及金融业态演变也加大了银行转型、风控和创新方面的压力。

据中国银监会数据，今年一季度末商业银行不良贷款余额9,825亿元人民币，较上季末增加1,399亿元，为连续第14个季度上升；不良贷款率1.39%，较上季末上升0.15个百分点。一季度商业银行实现净利润4,436亿元，同比增长3.73%。增速低于去年同期的15.94%。

在金融支持实体经济方面，周慕冰表示，银行业将在继续保持合理贷款增速的同时，坚持解决融资难与融资贵并重，加强存贷款定价管理；坚持支持实体经济与防控金融风险并重，将风险管理关口前移到业务拓展阶段，加强各类风险防控。

银监会将继续推动银行业重点领域改革，扩大民间资本进入银行业，推进银行开展事业部制、子公司制、专营部门制等改革，提高运营效率和管理水平。并推进简政放权，优化监管服务等。

在引入民间资本方面，将推进民营银行、消费金融公司、村镇银行设立实现常态化，成熟一家，设立一家，支持和鼓励民间资本投资农村中小金融机构，不断完善多层次、广覆盖、差异化的银行业机构体系。

数据显示，截止今年一季度末，民间资本在股份制银行和城商行股权中的占比超过50%的已有100多家，占总数的70%左右；民间资本在农村中小金融机构股权中的占比接近90%，在村镇银行中的占比超过70%。

2014年至2015年一季度末，共批准54家金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司、财务公司等四类非银行金融机构筹建，22家已开业，这些机构大多都有民间资本的参与。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。