中国银监会：加大不良资产处置力度 提高存量资金使用效率

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国银监会副主席周慕冰周五表示，中国经济体系中的资金存量非常巨大，但一些资金的使用效率偏低，为提高存量资金使用效率，要进一步推进信贷资产证券化和信贷资产流转业务，加大不良资产处置力度，为新增贷款腾出空间。
他在2015陆家嘴论坛上称，银行业在优化新增贷款投向的同时，要积极采用市场化手段，多渠道、批量化处置不良资产，在加强风险防控的前提下，通过回收再贷、贷款重组，以及发放并购贷款等推动低效企业兼并重组等方式，充分盘活沉淀在低效领域的信贷资源。
周慕冰指出，中国经济下行等外部环境下，近期银行业风险暴露持续增多，利润增速快速放缓。需要根据自身竞争优势和业务定位找准发展方向。而利率市场化、产业结构调整及金融业态演变也加大了银行转型、风控和创新方面的压力。
据中国银监会数据，今年一季度末商业银行不良贷款余额9,825亿元人民币，较上季末增加1,399亿元，为连续第14个季度上升；不良贷款率1.39%，较上季末上升0.15个百分点。一季度商业银行实现净利润4,436亿元，同比增长3.73%。增速低于去年同期的15.94%。
在金融支持实体经济方面，周慕冰表示，银行业将在继续保持合理贷款增速的同时，坚持解决融资难与融资贵并重，加强存贷款定价管理；坚持支持实体经济与防控金融风险并重，将风险管理关口前移到业务拓展阶段，加强各类风险防控。
银监会将继续推动银行业重点领域改革，扩大民间资本进入银行业，推进银行开展事业部制、子公司制、专营部门制等改革，提高运营效率和管理水平。并推进简政放权，优化监管服务等。
在引入民间资本方面，将推进民营银行、消费金融公司、村镇银行设立实现常态化，成熟一家，设立一家，支持和鼓励民间资本投资农村中小金融机构，不断完善多层次、广覆盖、差异化的银行业机构体系。
数据显示，截止今年一季度末，民间资本在股份制银行和城商行股权中的占比超过50%的已有100多家，占总数的70%左右；民间资本在农村中小金融机构股权中的占比接近90%，在村镇银行中的占比超过70%。
2014年至2015年一季度末，共批准54家金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司、财务公司等四类非银行金融机构筹建，22家已开业，这些机构大多都有民间资本的参与。（完）
(发稿 王蕾；审校 黄凯)
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