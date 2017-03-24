中国将加强和补齐监管短板与空白 与央行等建立更有效协调机制--银监会

路透北京3月24日 - 中国银监会副主席王兆星周五称，将加强和补齐金融监管制度及规则的短板，填补金融规则、制度、标准的空白，使所有金融活动、金融风险都在监管范围内；而且银监会要加强与保监会、证监会以及央行的沟通和协调，建立更有效协调配合机制，消除监管真空和监管空白。

中国金融论坛网站刊登他在2017年中国金融学会学术年会讲话并称，金融创新也出现了很多金融风险和乱象，给金融体系、银行体系安全稳定带来一定的冲击甚至威胁；为确保创新风险可控，监管部门要对金融机构进行穿透式的监管。

“在防范金融风险更加重要的背景下，我们应继续鼓励和发展金融创新，”他认为，真正服务实体经济、服务金融消费者、风险可控和受到有效监管的金融创新还远远不足；同时，一些伪创新、假创新、非良性创新，逃避监管进行套利，带来金融风险扩大、金融自我循环、脱实向虚和金融自身的泡沫，对这些创新要加以限制和规范。

他指出，要确保金融机构的创新风险可控，要建立和完善金融机构的风险防控体系、机制、手段、工具。

同时，银行监管部门必须对各种金融创新所可能形成的风险，有针对性地要求银行增强对这些风险的识别和防控能力，采取有效措施，包括提高拨备、增加资本；对金融机构进行穿透式的监管。

中国银监会主席郭树清此前称，未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置；银监会将全力配合监管协调机制的建设，深化与“一行两会”及外管局等其它部委的信息共享和统筹协调，健全完善系统性风险监测预警和防控机制。（完）

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