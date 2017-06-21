银监会官员称监管政策放缓是误读 需把握度防止叠加和震动（更新版）

（新增更多会议内容）

路透上海6月21日 - 中国银监会信托监督管理部主任邓智毅周三表示，监管政策的放缓是一种误读，政策需要把握度，防止叠加和震动，这也是对的，从长远来看并不矛盾。

邓智毅在陆家嘴论坛会议间隙回答路透关于“三三四”（“三违反”、“三套利”和“四不当”）检查的提问时并称，“有的问题如果你置之不理的话，积累到一定程度，想稳都稳不住，当然是有一个节奏的把握，从长远来看这个方向不能动摇。”

他并谈到，事实上，从去年底开始，银监会内部就对今年的现场检查进行了列项报批，现场检查的计划有一套严格的程序，今年初的工作会议上也已经布置了现场检查，根据情况也有所调整。无论是“三三四”还是其他检查，任何现场检查计划在内部都经过了严格而规范的程序。

“不要认为现场检查是运动式，只是口径问题。”他强调，无论机构也好还是监管部门也好，平衡改革发展与稳定关系，是有多目标要兼顾的。

针对近期市场关注的银监会推迟部分银行递交“三三四”自查报告，此前有地方银监局官员对路透表示，“这可能是对政策一种误解，银行业已经完成了阶段性初步的自查，对于部分审慎经营的机构，自查不存在是否延迟的问题；对于自查发现问题的机构，银监会允许继续自查整改。”

谈及市场关注的资管新规，邓智毅表示，由央行牵头的政策还在完善中，银监会负责提供相关监管意见，“具体什么时候把菜端出来则取决于中国人民银行...相信对于新的统一监管规则，对于大资管的规范和引导，我们应该充满期待。”

在他看来，大资管现状缺乏顶层设计和有序的切换，金融发展到今天如果仍然进行一个分割，银行、证券、保险、基金、信托，井水不犯河水，已经不大可能。

他并透露，新规在参与主体的准入上或许更多明确的要求和方向，凡是大资管参与的主体，其净资本要求大致相同，但大资管准入和展业的标准不是一条线划分，有些主体可能会面临更高的要求，但是各类主体会有一个基本的要求，从而减少监管套利。

出席同一场合的中国人民银行研究局局长徐忠稍早指出，监管的目标应清晰明确，在短期内监管和发展可能出现政策不一致、存在目标冲突的情况下，存在以发展为重，监管激励不足的问题。而对于同样的金融产品，缺乏统一规制前提下监管竞争容易演变成竞相降低监管标准，导致劣币驱逐良币，损害监管的有效性和稳定性。（完）