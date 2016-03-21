中国银监会警示重点领域风险 要求银行加大利润留存--消息

路透上海3月21日 - 两位知情消息人士对路透表示，中国银监会日前对银行业重点领域风险作出警示，要求银行加强政府融资平台风险监控，争取将地方政府应还债务足额纳入财政预算，合理确定地方债投资规模，并加大利润留存以补充核心资本。

中国今年将持续推进得到实体经济去杠杆、制造业去产能及房地产去库存，这也令银行业信用风险明显增大。消息人士引述银监会下发的关于严守风险底线的工作意见称，今年要切实防范和化风险，逐步有序缓释存量风险，严格控制增量风险。

银监会要求银行加大利润留存，培育新的利润增长点，利润要优先补充核心一级资本，并审慎制定利润分配政策，合理确定利润留存比率和分红比例，严格控制突击分红和高比例分红。

各地监管机构要指导银行业配合地方政府在市场出清过程中做好“僵尸企业”市场退出的资产保全工作，同时，银行业要释放被“僵尸企业”低效占用的信贷资源。

银监会并警示信用债风险，要求银行严格债券信用评级的准入标准和信用风险限额管理；严格要求银行严控风险偏好做好投资久期管理，并合理控制持债余额和操作规模。

此外，银行要做好外汇敞口头寸管理，加强外汇走势跟踪研究，做好风险对冲，并防范跨境业务风险，对跨境异常资金流动进行预警，做好跨境贸易的尽职调查。

在推动不良贷款防范化解方面，各级监管机构要督促银行业利用重组、转让、追偿、核销等手段加快处置存量不良，推进不良贷款受益权转让和不良贷款证券化等试点工作；银行亦要综合运用联合授信、并购重组、资产置换等措施缓释潜在风险。

而对暂时遇到困难但符合产业政策、有市场、有效益的企业，银行要避免“一刀切”式的抽贷、停贷、压贷。

路透就上述消息试图联系银监会，但暂未联络到相关部门。

银监会统计数据显示，商业银行去年累计实现净利润15,926亿元人民币，同比增长2.43%，利润增速较去年进一步下滑。年末不良贷款率升至1.67%。（完）