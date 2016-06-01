中国银监会拟丰富财务公司金融服务功能 关注行业企业效益下滑风险

路透上海6月1日 - 上海证券报周三报导，为大力支持供给侧改革，中国银监会拟今年进一步丰富财务公司金融服务功能，继续探索开展延伸产业链金融服务试点，同时高度关注经济下行期因部分行业和企业集团效益下滑对财务公司可能产生的风险。

报导援引银监会非银部副主任毛宛苑在中国企业集团财务公司2016年年会上讲话称，将对财务公司业务范围实施分类监管，按照不同的资质条件核定基础业务、升级业务和创新业务。

据披露，截至5月末，全国已开业的财务公司227家，比去年初增加31家。尽管宏观经济下行、部分企业集团效益下滑，去年财务公司依然保持良好的发展势头，全年实现税后利润594.15亿元，同比增长10.9%。

同时，在银行业金融机构不良资产普遍上升的环境下，财务公司实现“逆市双降”，2015年财务公司不良资产余额同比下降38.4%，不良资产率同比下降0.06个百分点，资本充足率、流动性比例、拨备覆盖率等指标也均优于商业银行同期数据。

作为与实体经济联系最为紧密的一类非银行金融机构，财务公司通过资金集中管理，提高资金使用效率，降低了整个集团内部交易成本和融资成本。毛宛苑表示，2015年末，财务公司服务的企业集团资产规模达到92万亿元，成员单位超过6万家，为企业集团节约资金成本超过700亿元。

为进一步发挥财务公司的作用，银监会主席助理杨家才在会议期间对财务公司资金归集度提出了更高的要求。截至2015年末，全行业全口径资金集中度42.65%，同比上升5.6个百分点。

杨家才并要求下一阶段财务公司要围绕六个方面展开工作：一是坚守产业金融；二是投身并购金融。财务公司要将提供并购金融服务作为业务重点，围绕“去、降、补”，开发新产品，开展新业务；三是推进财银合作。财务公司要与商业银行在拆借、票据尤其是商业票据、金融债等方面探索进行深入合作；四是苦练公司内功。财务公司要加强资金管理，提高资金归集度。严格管控风险，防范风险传导。降低融资成本，促进企业集团发展；五是强化行业抱团；六是强化外部监管。（完）