中国银监会开展“四不当”专项治理 严查银行同业等违规交易--消息

路透北京4月13日 - 继出台强化银行业风险防控意见并开展“三套利”检查后，中国银监会对银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”的四不当专项治理也在进行中。据两位消息人士透露，是次监管现场检查和银行自查重点关注同业投融资业务、理财资金池运作及资金投向等方面是否存在不正当交易。

消息人士引述相关文件称，此次检查业务范围为2016年末有余额的各类业务，必要时可适当延伸。其中，银监会要求银行自查其同业业务是否对特定目的载体投资实施穿透管理至基础资产，是否根据所投资基础资产性质足额计量资本和拨备。

同时，银行还需自查理财业务是否存在本行理财产品之间相互交易、相互调节收益的行为；是否存在本行信贷资金为本行发行的理财产品提供融资和担保的行为等。

“我们日前已经开展了‘四不当’现场监管检查。”一位监管层消息人士称，这有利于确保金融创新与自身风险管理和风险承受能力相匹配，有效管控新业务、新产品面临的各类风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

路透暂未能联络到中国银监会对上述消息予以评论。

其中，不当创新方面，其主要内容包括：是否对快速发展的新产品、新业务以及存在潜在重大风险的业务领域进行专项压力测试；董事会和高管是否定期评估、审批金融创新政策和各类新产品的风险限额。

不当交易方面，其主要内容还有：针对银行同业业务，要求自查是否存在多层嵌套难以穿透到基础资产的情况；买入返售（卖出回购）业务项下金融资产是否合规，卖出回购方是否存在将业务项下的金融资产转出资产负债表等行为。

同时，若将商业银行所持有的同业存单计入同业融出资金余额，是否超过银行一级资本的50%，或超过银行负债总额的三分之一。

**银行理财和信托业务**

针对银行理财业务，是否存在理财产品投资本行或他行发行的理财产品的行为；是否存在理财产品直接投资信贷资产、直接或间接投资于本行信贷资产及其受（收）益权的行为；是否比照自营贷款管理流程，对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。

信托业务方面，信托公司是否通过信托中的信托（TOT）业务规避监管，如隐匿信托产品风险、变相开展“非标资金池”业务、规避结构化产品杠杆比例要求等；是否通过安排显性或隐性回购条款等方式帮助银行转移信贷资产，助其腾挪、隐匿风险或规避相关监管要求。

是否存在通过投资其它资管机构的资管产品，变相扩大投资范围、隐匿资金流向或突破杠杆比例等监管要求的情形；是否作为非银金融机构的融资渠道或放款通道，为中介机构发放个人购房首付款提供便利。

不当激励方面，包括是否设立时点性规模考评指标，是否设定没有具体目标值、单纯以市场份额或市场排名为要求的考评指标等。

不当收费方面，包括是否存在以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售收费、一浮到顶、转嫁成本等七类附加不合理贷款条件等违法违规行为等。

银监会称，对于查出的问题，银监会各机构监管部门应严格整改问责，并视情况采取责令暂停业务、停止批准开办新业务、停止批准增设分支机构、责令调整董事及高管等审慎监管措施。

中国银监会网站周三发布新闻稿称已下发“关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知”，要求各银监局要加大信用风险现场检查力度，核实资产质量，严肃查处不如实反映不良资产的行为；对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行等金融机构，要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。

路透本周稍早报导称，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查，其检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。业内人士指出，“三套利”中的各项对银行均可谓“招招毙命”，当前银行隐形杠杆较高，金融去杠杆势在必行。（完）