银监会称应解决小微企业融资难问题

路透北京3月2日电---中国中小企业融资难愈发受到关注.银监会官员提出,要建立多元化融资渠道,特别要发展债券市场;同时还需在税收减免和激励机制等方面,给予小微企业一定倾斜.

人民日报周五报导援引银监会监管二部主任肖远企并称,要根据小微企业的特点培育一些风险投资及股权投资基金,引导它们把投资重点放在小微型企业上,而不是大多投向股票二级市场或者其他资本市场.

"要发展直接融资渠道,并发挥担保、保险的作用,多举措解决小微企业融资的问题,"他说.

上海证券交易所目前正重点研究推进中小企业私募债等,且已大幅调低对债券上市前发行人净资产的要求.

另据中国证券报周二援引消息人士称,酝酿中的高收益债将主要面向非上市的小微企业,甚至不排除采取"注册制"发行.

对於小微企业贷款,目前银监会要求的是贷款增量和增速都不能低於上年的总体平均水平.人民日报报导援引数据显示,过去三年中国对小微型企业的贷款增速比平均贷款增速高出近10个百分点,目前贷款余额已超15万亿元人民币,占整个银行贷款的27%以上.

肖远企并称,还需完善法治和信用等外部环境,比如建立个体工商户业主等个人信誉情况的全国性网络平台,一方面方便金融机构和投资者查阅,一方面也制约小微企业本身,要求其讲究诚信.

银监会主席尚福林上月中旬称,2012年中小商业银行发展和监管,要强化资本约束,防范流动性风险,重点防范信用风险,坚持走差异化、特色化发展道路,重点支持小微企业发展.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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