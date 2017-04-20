中国银监会称信托业风险正加快暴露 要求守牢防火墙--消息

路透上海4月20日 - 中国信托业风险水平虽整体可控，但也正面临筑牢“防火墙”的压力。两位消息人士周四透露，银监会对当前信托业风险定调为“正在加快暴露，与其他行业风险相互传染性增强”，实际风险水平可能高于预估，要求避免交叉传染，坚决守住风险底线。

他们引述银监会信托部主任邓智毅日前在2017年信托业监管工作会议上讲话称，信用风险是信托资产面临的主要风险。2016年以来，房地产信托业务、煤炭、钢铁等产能过剩领域的风险更加突出，信政合作业务风险缓释不足的问题愈加普遍。

“随着去产能、去库存、去杠杆和供给侧结构性改革的深入推进，很多新的风险隐患还在不断积累。”邓智毅称，要关注信托公司以各种接盘方式处置风险的真实性等。

具体来看，比如传统重点领域的风险开始向上下游行业传递；大客户集中度上升，企业负债率不断增加，违约事件时有发生；部分债权信托业务由于存在风险揭示不到位、信息披露不充分、违规保本保息等问题，信用风险未完全转移给投资者；部分信托公司风险资产分类不实，未充分揭示信用风险，实际拨备和资本水平不足等。

银监会数据显示，截至2016年末，中国信托风险资产余额1,175.39亿元人民币，比年初增加202.09亿元；风险率0.58%，比年初下降0.02个百分点；当年共化解518.11亿元信托风险资产。

邓智毅要求，信托公司要进一步强化信用风险识别监测，特别关注通过产品嵌套、非标资金池、表内外互相接盘、母子公司关联交易等方式腾挪、隐匿风险的行为。

同时，加强重点领域信用风险防控以及妥善化解风险。包括高度重视热点城市房地产市场走向和大型房地产企业集团经营状况，提前做好风险预判和防控工作；严查房地产信托通过明股实债、投资合伙企业、资管产品和特定资产收益权、投向房地产上下游企业等方式，变相开展房地产信托业务，规避房地产贷款监管要求，或为其他机构违规开展房地产金融业务提供便利。

路透暂未能联络到中国银监会对上述消息予以置评。

**加大清理非标资金池力度**

在流动性风险方面，邓智毅表示，部分信托公司非标资金池清理并不理想，个别开放式证券投资信托产品低流动性资产投资比例较高，信用风险和市场风险极易转化为大额流动性风险暴露。

而且部分非标资金池存在瞒报业务数据、利用各类金融资产交易平台进行所谓的“非标转标”、通过TOT（信托中的信托）设计变相开展非标资金池业务的现象。

“对于非标资金池，要继续加大清理力度，对于清理不力的信托公司要严格问责，并将其信用风险和流动性风险纳入信托公司资本占用、拨备计提和流动性管理范畴。”他补充称。

截至2016年末，非标资金池信托资产余额1,594.08亿元，比年初减少290.9亿元；其所持非标资产余额916.34亿元，比年初减少419.20亿元。

在政信业务合作方面，邓智毅指出，存在违规接受地方政府担保，变相增加地方政府隐性债务的现象；信托公司要积极探索PPP项目资产证券化，增强流动性，但不得通过保底回购、隐性担保等方式变相增加地方政府债务。

他还提到，今年，国际货币基金组织和世界银行联合对中国开展金融部门评估规划过程中，突然提出要将中国信托产品及其监管纳入《国际证监会组织证券监管目标和原则》评估范围，但通过会谈了解信托产品特性和监管情况后，最终明确信托产品不适用证券监管原则。这一评估结论证实了信托产品不属于证券监管范畴，信托业不能简单归入资管行业。

“信托业是不同于其他资管行业的独立金融子业，要加强监管引领，促进信托回归业务本源。”他强调。

数据显示，截至2016年末，全行业受托管理信托资产余额20.22万亿元，同比增24.01%；实现净利润608.06亿元，同比增长4.12%。（完）