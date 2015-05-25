中国银监会称不良贷款增长态势将持续 地方平台风险突出（更新版）

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路透北京5月25日 - 多位消息人士周一对路透表示，中国银监会主席尚福林预计银行不良贷款快速增长的态势还将持续一段时期；其中，地方融资平台潜在信用风险较为突出，而房地产市场调整致该领域金融风险上升。

消息人士引述尚福林在本月初召开的经济金融形势分析会上讲话称，一季度银行新增不良贷款已达去年全年增量的56%；部分行业和地区持续承压，不良贷款加速暴露。信用风险扩散蔓延有所加快，风险从产能过剩行业向上下游产业链扩散，从东部沿海地区向中西部地区扩散。

“地方政府融资平台潜在信用风险较为突出，在平台贷款中，以土地抵押或土地收益权质押的贷款余额比重超过三成；部分地区，特别是中西部地区因土地出让收入下滑，面临较大偿债压力。”他指出。

尚福林表示，一些地方政府融资平台借道国有企业、新设和重组平台、民营企业等主体进行融资，潜在风险较大。

对于地方政府债务处置，他要求，各银行业金融机构要积极配合地方政府进行债务甄别认定，分类处置存量债务；由地方政府“承担偿还责任”的债务，要督促地方政府足额纳入预算管理；对地方政府“或有债务”，一旦发现平台偿债能力出现问题，要第一时间与政府沟通，将其转化为现实债务，并纳入预算管理。

路透就此事联系中国银监会，但暂未获得其评论。

此前，中国财政部、央行、银监会联合发文称，2015年在财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。

关于房地长行业风险，尚福林称，房地产市场持续调整，该领域金融风险有所上升；开发贷款上，资质较弱的中小房企违约增多；个人房贷上，高档房贷款违约增多，一些银行与房企、中介违规合作开展的“低首付”或“零首付”等潜藏较大风险；此外，房地产市场的调整可能造成部分房地产抵押品价值缩水。

他同时指出，要加强房企资金链断裂风险防范。根据项目的实际进展情况和现金回流情况，在确保贷款分类科学准确的前提下，允许对房地产开发贷款适当展期。

透根据中国国家统计局此前公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌6.1%，为连续八个月下跌，跌幅与上月持平。

**非标风险仍存**

对于非标债权，尚福林在会议上表示，随着监管强化，相关非标债权业务一定程度得到控制，但部分非标债权转道自营投资等渠道，总体规模仍在扩大；而非标债权业务因资本和拨备计提不足，期限错配程度较高，风险脆弱性较大。

他在介绍一季度非标债权情况时称，一季度末，银行业机构除债券、股票以外的“其他类投资”余额为11.7万亿元人民币，同比增长58.2%，占总资产比重由去年同期的4.6%上升到6.5%。

在负债端，尚福林亦提出，银行业资产负债结构发生变化，期限错配程度有所上升；资产方资金运用趋于长期化，负债方存款增长持续放缓，融资来源更多依靠短期的同业和理财。

此外，国际资本流动频繁、外汇占款波动性加大，以及互联网货币基金的分流作用等因素，使得金融机构特别是中小金融机构的流动性管理压力加大。

中国银监会此前公布，今年一季度末商业银行信用风险继续上升。一季度末，商业银行不良贷款余额9,825亿元人民币，较上季末增加1,399亿元；商业银行不良贷款率1.39%，较上季末上升0.15个百分点。不过，银行业信贷资产质量总体可控，资产减值准备较为充足。（完）

(发稿 李贺/李铮；审校 黄凯)

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