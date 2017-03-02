中国将加强监管整治金融乱象 配合监管协调机制建设--银监会（更新版）

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路透北京3月2日 - 新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。

他在国新办发布会上否认了由其主导监管架构改革如“三会”合并的“谣传”，但同时也表示，银监会会积极参与、全力配合监管协调机制的建设，深化与“一行两会”及外管局等其它部委的信息共享和统筹协调，健全完善系统性风险监测预警和防控机制。

“不良贷款波动，在经济进入新常态、经济增长速度开始下降、经济结构调整力度加大、经济增长的动能转换这个时期，都是正常的，即使有一些不良贷款的反弹也是正常的，”郭树清称，现在看到的情况比前些年确实差一些，但是国际比较来看，不良率并不是特别高。

他认为，中国银行业无论内部的风控、约束机制，还是外部的监管机制都是比较完善的，银行业的整体状况还是比较健康的，出现这样那样的问题，在国际国内形势非常复杂的情况下，都是比较自然的，也不是特别有什么不可理解的地方。

截至2016年末，中国银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点。其中，商业银行不良贷款率1.74%，较上年末上升0.07百分点；去年商业银行实现净利润1.65万亿元，同比增长3.54%，整个银行业实现净利润超过2万亿元。

郭树清表示，未来要根据银行业务和风险的新变化、新现象和新特征，全面梳理银行业各类业务监管规则，尽快填补法规空白，及时更新已经滞后于业务和风险发展的监管规制，废除不合时宜的监管规章制度。

同时，要治理市场乱象，深入开展违法违规违章行为的专项治理，重点整治违规开展关联交易、花样翻新的利益输送、重大经营管理信息隐瞒不报、违法违规代持银行股份等不良行为。

当被问及多家媒体爆出恒丰银行涉嫌违法违规行为时，同时出席发布会的银监会副主席曹宇称，银监会对此高度重视，已经会同山东省政府对相关事宜进行核查，如存在违法违规行为，将依法从严从重处理。

郭树清则补充称，恒丰银行现在正在进行股份制改革，将在条件具备的时候，推向资本市场，公开上市。

**及时弥补监管短板**

郭树清表示，要及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规则；针对近年来银行非信贷资产快速增长、表外业务也在不断扩大，他认为，这需要区别情况、进行梳理，但总的趋势是要把该纳入表内的业务纳入表内，这是一个基本的审慎的原则。

“当前，部分交叉性金融产品跨市场，层层嵌套，底层资产看不见底，最终流向无人知晓。这种现象的产生，很大程度上是源于监管制度缺失，就是所谓‘牛栏里关猫’，没有完善的监管制度，银行业经营必然引发严重的风险暴露。”他说。

对于理财业务监管，曹宇称，将进一步加强监管，一方面引导理财产品更多地投向标准化金融资产；同时，严格控制嵌套投资，加强银行理财对接资管计划和委外投资的监管，强化穿透管理，缩短融资链条；并严控期限错配和杠杆投资。

他并称，银监会正在研究制定新的理财管理办法，目的还是要推动理财业务规范转型，“这个办法基本成熟了”。截至去年年底，全国银行业理财资金账面余额大数30万亿元，2016年银行理财为客户创造的收益是9,773亿元。

对于市场热议的大资管监管草案，曹宇透露，“目前人民银行牵头、会同‘三会’正在制定统一的资产管理产品标准规制，进展很顺利，...银监会积极配合人民银行和其他部门做好相关工作。”

郭树清也称，该共同监管办法将立足于最基本的标准，在达到该标准的基础上，各个机构、行业可以制定更高的要求，以“提高资管产品透明度，缩短链条，使得得所谓‘影子银行’去掉‘影子’。”

**分类实施房地产金融调控**

对于房地产金融业务，郭树清认为应分类实施房地产金融调控，鉴于房地产市场地域性差别巨大，希望银行从各自的实际出发，稳健、审慎地把握对房地产市场的资金投放，包括对开发商和居民个人。

他指出，目前银行贷款的四分之一流向房地产，并占去年新增增量的45%；过去居民贷款比重不是特别高，但是最近一两年比重很高，去年新增贷款里将近一半是房地产贷款，其中个人住房按揭贷款就占了很大一部分，是需要审慎关注的领域。

“居民部门总体来说，银行贷款不算太多，杠杆率不高，但是这样一个增速需要引起我们的关注，”他说。

同时出席发布会的银监会副主席王兆星表示，从银行角度来说，更希望房地产市场稳定健康发展，既不能出现巨大的泡沫，也不愿意看到出现巨大波动，所以在房地产信贷政策方面还是采取差别化政策：对带有泡沫和投机性的房地产信贷需求加以限制；对一些库存过大的三四线城市，在信贷上要给予考虑；对于住房需求特别是基本的住房刚性需求，要给予信贷支持。

至于债转股，郭树清称，将坚持市场化和法制化原则，不设规模指标及进度要求，与商业银行法相抵触的地方也将加以研究；他认为债委会是处理企业债务方面问题的好形式，可以促使银行、企业、地方政府和其他利益相关者坐下来共同面对问题。

“至于下一步会不会修改商业银行法，可能会根据形势的发展，现在还没有这样一个计划。”王兆星并透露，关于新设的专司债转股业务的银行系子公司已有一批上报国务院，将对机构资本、业务范围、资金来源等有相应的监管要求。

目前中国已成立12,836家债权人委员会，涉及用信金额为14.85万亿元；而截至2月上旬，中国市场化债转股签约金额4,300多亿元人民币，实施金额400多亿。（完）

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