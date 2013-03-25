银监会警示九大行业五类企业风险 银行理财自查报告6月底前上报

路透上海3月25日 - 中国证券报周一报导称，中国银监会日前要求大型银行特别关注与经济周期变化密切相关行业、产能过剩行业及五类重点企业的风险暴露，具体包括房地产、工程机械、钢铁、风电设备、光伏等九大行业，以及快速多元扩张型、集团关联复杂型、多头举债借款型、高财务杠杆型、私募基金包装型等五类企业。

此外，对于市场高度关注的理财业务整肃，监管机构明确要求大型银行就理财业务规模底数，业务管理和相关风险等进行自查，自查报告应于6月底前报送监管机构。

据报导，此次被银监会点名的九大行业中，还包括有色金属、水泥、煤化工、船舶制造四个行业。接近监管层的人士表示，监管机构要求大型银行密切监测贷款的行业机构、期限结构和集中度，做实贷款五级分类，真实反映资产质量。

银行人士表示，对于以上九大行业，银行已经提前做好了安排。现在各家银行对于房地产企业授信是慎之又慎。一方面，对房地产开发企业实施名单制管理，另一方面，对企业回笼资金实施封闭式管理，确保用于还贷。

专家表示，房地产、企业集群和产能过剩行业贷款总额或达三、四十万亿元，集中度高、影响面大。银行人士还指出，目前各家银行对房地产开发贷款、产能过剩、落后产能及节能减排控制行业授信权限已经上收至总行。目前看，房地产、产能过剩行业风险整体仍可控，未来可能会出现的兼并重组对银行债权不会产生重大影响。

对于产能过剩行业，银行业内人士称，随着内外部环境变化，产能过剩行业信用风险仍未得到完全化解，监管层一直将其列为风险防范重点。不过专家表示，产能过剩行业风险整体仍可控，兼并重组对银行债权不会产生影响，但经济结构的调整会对银行调整信贷结构形成倒逼，银行应该密切关注兼并重组发展趋向，及时调整信贷政策。

在银行理财业务方面，报导引述消息人士称，监管机构明确要求各行要按照自营、代销分类加强理财业务管理，做好客户风险提示，严禁未经内部审批授权私售产品和误导消费者。对自营业务应重点加强产品设计、销售、资金投向、持续投资监控等环节的管理；对代销业务，要设定合作机构准入标准和程序，严格资质审查、资金投向和持续监测等管控措施。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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