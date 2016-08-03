焦点：中国银监会打击高风险理财产品 信托公司有望坐收渔利

2006年3月6日，江苏南京一家银行的职员在清点人民币纸币。 REUTERS/Stringer

路透上海8月3日 - 随着中国对风险较高的理财产品(WMP)展开新一轮打压，新规则可能将一些公司拒之门外，使大量资金流入它们的竞争对手信托公司，而后者的监管环境较为宽松，有望从中坐收渔利。

中国银监会下发的征求意见稿限制理财产品涉足股市等高风险资产，而且可能禁止出售会加大金融系统杠杆程度的结构性产品。

外界认为新规定对小银行和券商的打击最大，它们的股票也因此遭受重创；不过信托公司的反应暗示，新规或许只能转移一些风险，而不能消除风险。

“信托公司的牌照突然变得很值钱，”中国三大信托公司之一的一名消息人士表示。“我们所有的竞争对手都不能再做结构性产品，而我们还可以。”

信托公司是银行之外的放贷机构，它们通过出售高收益理财产品来筹资，然后把资金投入到从股市到大宗商品等几乎所有资产，并给银行往往不愿放贷的高风险借款人提供贷款。

由于对债务水平，尤其是表外融资迅速扩张的担忧与日俱增，中国当局最近几年采取了一些措施来控制理财产品的增长。

随着经济增幅放缓至25年以来最低，那些不太容易获得高信誉借款人的小型银行，正不断涉足创建、打包和重新打包奇特资产，然后出售给零售投资者。这些投资者认为理财产品享有政府默许的担保。

据中国国际金融有限公司(CICC)的数据，6月银行理财产品的规模触及25-26万亿(兆)元人民币(3.91万亿美元)。

**几家欢喜几家愁**

根据中国银监会下发的银行理财监管征求意见稿，只有资本净额超过50亿元人民币(7.5亿美元)的银行发行的理财产品收益才能投资股市和票据或信托贷款等“非标资产”。路透上周三最先报导了该征求意见稿。

据招商证券分析师估算，在全国2,500家银行中，只有250家左右银行发行的理财产品有投资权益类和非标资产的资格。

银行通常销售来自券商和信托公司等中介的理财产品，作为向资信较差借款人贷款的一种方式。这种伪装起来的贷款仍不显示在银行资产负债表中，因此在计算贷款损失准备金时不算在内。

但据信托公司人士称，新规仅与券商和基金发行的资产管理产品有关，不涉及单独规管的信托产品。

“将来，信托将成为银行将理财产品资金投入非标资产的唯一渠道，”中信证券一份报告称。

上周四在上海金融家圈子里广为转发的、解释新规影响的漫画显示，信托公司的文字旁边加了笑脸表情，而券商和共同基金旁边则是烧焦表情。

“短期内新规的影响将主要是正面的，因为银行必须要把他们的资金分配给我们，”来自一家小型上市券商公司的消息人士称。

银监会未立即回应路透传真的置评请求。

**高风险投资**

中国当局担心过多资金投入小盘股、房地产或高收益贷款等投机性投资上，希望更多投向实体经济中更具生产力的项目。

但如果新规定生效，那么可能投入信托公司的资金仍将转向高风险投资，这只不过是将风险从一个行业转移到另一个上。

据中国人民大学教授邢成称，今年第一季末，信托管理资产高达16.58万亿元人民币，年增率略超15%。

但邢成在中国信托业协会网站6月的文章中称，信托管理资产增速自2013年第二季以来有所放缓。

随着增长步伐放慢，信托资金在寻求更高回报，造成对更高风险项目的投资增多。

“高风险信托项目的数量和规模都在增加，为该行业敲响了警钟，风险防范和管理将面临持续压力，”邢成说。(完)