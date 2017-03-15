中国银行业要及时研究制定理财产品和资管产品管理办法--银监会主席

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月15日 - 中国银监会主席郭树清周三表示，银行业要及时改进完善产品管理制度，依据规范金融机构资产管理业务的指导意见，及时研究制定理财产品和资管产品管理办法；引导理财产品更多地投向实体经济，严控期限错配和杠杆投资。
银监会网站刊登他在《2016年度中国银行业服务改进情况报告》发布会上讲话并称，监管部门要坚持以风险为本的监管制度，进一步加强行为监管与功能监管；银行业要进一步加强内控管理，健全完善各项规章，补齐制度短板。
“银行业是一个服务行业，要有‘端盘子’的服务精神；能否为实体经济发展提供有效支持、能否为客户提供更好的银行服务，是衡量银行改革成果的最重要的标准。”他称。
中国央行行长周小川在“两会”期间指出，中国目前理财产品市场混乱，投机性过强，也存在监管之间协调不够；强调资产管理要和其它金融业务一样，要为实体经济服务。
郭树清并表示，银行业要树立以客户为中心的理念，不断改进银行服务；同时，也要通过规范市场秩序使行业实现有序竞合发展，针对融资难融资贵、贷款附加条件不合理、金融消费者权益保护不足等问题，采取切实有效的措施，逐步建立长效机制。（完）
欲览详情，请点选银监会网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。