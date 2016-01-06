全球最贵写字楼市场大中华区占五席 北京跻身前三--CBRE

路透上海1月6日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕（CBRE）周三发布调查报告称，大中华区主导全球租用成本最贵的写字楼市场，在排名前十的市场中，大中华区占五席，其中香港中环和香港西九龙分列第二和第五位，北京金融街和北京中央商务区（CBD）列第三和第四位，上海陆家嘴名列第九位。

根据2015年三季度租金数据，英国伦敦西区成为全球最贵的写字楼市场。印度新德里康诺特广场-CBD、日本东京丸之内大手町、伦敦金融城分列第六至第八位，美国纽约曼哈顿中城名列第十。

此外，得益于金融企业旺盛的租赁需求以及有限的市场供应，上海陆家嘴的办公楼租用成本去年第三季同比上涨9.2%，远超亚太地区1.9%的同期涨幅。

世邦魏理仕华东区办公楼服务部主管、执行董事张越指出，“作为上海国际金融中心的发源地和形象窗口，陆家嘴地区金融服务业租户占据了近60%的租赁面积。陆家嘴区域的空置率长期位于0.5%左右的历史低位。”

位于上海陆家嘴、今年将开业的超高办公楼上海中心项目在未开业即取得了约60%的预租率，吸引了包括安联财产保险（中国）有限公司上海分公司等多家国内外知名企业入驻。

张越认为，随着中国金融服务业的进一步开放和发展，金融类租户将继续拉动陆家嘴写字楼市场的增长。同时，浦东新区作为上海建设全球影响力的科技创新中心的核心功能区的明确定位也将吸引大批科技类租户。

不过，随着中国经济减速，一些和中国经济存在紧密联系的市场如雅加达、新加坡、河内、胡志明市以及珀斯，其办公楼市场均受到明显冲击，最近租金下行趋势明显。

报告称，展望未来，服务行业的持续稳步增长，将推动全球范围内写字楼租用成本普遍提升。世邦魏理仕预计，2016年和2017年，全球优质写字楼租用成本同比增长将保持在2%-3%的水平。（完）