中国投资海外商业物业大增 去年首超100亿美元--世邦魏理仕

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月16日 - 全球最大商业地产服务及投资公司--世邦魏理仕(CBG.N)周四表示，中国资本进军海外房地产呈爆发式增长，过去四年投资海外商业物业的年复合增长率高达72%，去年首次超过100亿美元。
世邦魏理仕最新发布报告称，中国在整个亚洲海外商业物业投资的占比已经超过四分之一。海外商业物业不包括开发项目及个人住宅投资。
报告指出，海外置业的行为已经从最初的中国主权基金和大型保险公司，扩大到中型保险公司和企业投资者，房地产商也积极拓展海外市场，满足高净值人士在主要海外城市的住宅资产需求。
“近几年中国的企业，尤其是房地产企业进军海外房地产市场的步伐也在加快，当中不乏企业直接购买海外办公楼，以作为他们拓展全球业务的基地的例子。”该公司中国区研究部主管陈仲伟表示，从机构投资者的角度看，海外房地产投资更多是把握市场机遇，优化资产配置。
报告显示，英国、美国和澳大利亚是中资海外置业的首选国家。2013和2014年，中国流向美国的投资占中国海外投资总额均超20%，当中多数流向位于主要门户城市的酒店和办公楼资产。
世邦魏理仕预计，随着中国投资者海外置业经验和信心增强，会有越来越多的投资者将目光投向更广阔的地域及不同物业类型。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。