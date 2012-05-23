CBS成美国2011-12电视季大赢家

路透洛杉矶5月22日电---美国哥伦比亚广播公司(CBS)周二宣布成为2011-12年度的电视季大赢家，称受益於犯罪剧集《海军犯罪调查处》(NCIS)以及喜剧片《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)，CBS已连续九年成为美国收视率最高的电视网。

尽管距本电视季结束还有三天，但CBS称该网的观众总人数位居第一，且领先其他电视网的幅度是23年中最大的。

根据尼尔森的最新评级数据，18-49岁观众本电视季最喜欢收看福克斯电视网，但去年这一受众群对该网的收视率下降了九个百分点。

尽管CBS主导了改编剧和喜剧，但福克斯表示，该电视网依然拥有美国收视率最高的节目《美国偶像》(American Idol)，尽管该节目今年流失了大约23%的观众。

预计CBS本季的成绩将为平均每晚1,174万观众，随後是福克斯的887万，ABC电视网为836万、NBC电视网依然位居第四，观众人数为738万。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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