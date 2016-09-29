CBS及维亚康姆大股东准备要求两家公司研究合并--消息

路透9月28日 - 两名熟知内情的消息人士周三表示，商界名人Sumner Redstone旗下的National Amusements正准备要求哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)及维亚康姆(Viacom)(VIAB.O)研究合并。

National Amusements持有这两大媒体公司的控制性股权，这两家公司是在10年前分家。

许多投资人认为，在电视收视率和广告营收节节下滑之际，合并之后维亚康姆将可获得经验丰富的CBS执行长Leslie Moonves来掌舵。维亚康姆旗下频道包括Comedy Central、Nickelodeon及MTV等。

CBS所能取得的好处除了扩大规模之外就不那么明确，而扩大规模则有助于强化和有线电视及卫星电视业者的协商实力。过去几年CBS的收视率及广告营收表现强劲，其他熟悉状况的消息人士指出，Moonves一直排斥重新合并的构想。

由于现年93岁的Redstone减少介入两家公司的经营，如果合并能够解决过去两年盘旋在两家公司上方的不确定性，投资人对于合并交易的前景暂时表示欢迎。

“我们希望CBS继续成功，并且带着维亚康姆一起成功，”旧金山Permanent Portfolio Family of Funds总裁Michael Cuggino说。该公司持有CBS和维亚康姆表决权股份。Cuggino称他对协议的热衷与否将取决于交易细节。

MoffettNathanson Research高级分析师Michael Nathanson说，两家公司若合并将可省下4亿美元成本，并且在电视界整并浪潮中拥有更大筹码。

路透独家披露National Amusement的计划之后，维亚康姆股价跳涨多达7%，收盘上涨3%至36.56美元，公司市值达到147亿美元。CBS股价收高4%，报54.15美元，市值略高于240亿美元。

近来有几件合并案是由交易双方背后共同的大股东所推动，CBS和维亚康姆也是如此。

消息人士之一称，National Amusements可能最快在本周就会联系CBS和维亚康姆，要求它们组成独立的董事委员会。

由于事涉敏感且属机密，所以消息人士要求匿名。National Amusements、维亚康姆、CBS均拒绝置评。

维亚康姆是在2006年从CBS分拆出去，但消息人士此前对路透说，Redstone的女儿Shari Redstone一直想让两家公司重新合并并且由Moonves领军。(完)