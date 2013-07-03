法葡不许玻利维亚总统专机过境 或因怀疑搭载斯诺登

玻利维亚称，该国总统莫拉莱斯的专机周二被迫降落在奥地利，因法国和葡萄牙不允许其专机过境，法葡看来是因为怀疑斯诺登在这架飞机上。玻利维亚外长愤怒指责法葡两国罔顾莫拉莱斯的生命安全，并坚称斯诺登不在莫拉莱斯专机上。图为莫拉莱斯。路透