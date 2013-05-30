亚洲黄金需求将创季度新高--WGC

世界黄金协会(WGC)周三表示，亚洲4-6月间黄金需求料将创下季度新高，因亚洲黄金实货消费者承接上市交易基金(ETF)抛盘所释出的黄金。金价挫跌引发印度及中国等对价格敏感地区的强劲实货买盘。图为一贵金属交易商展示的金条。路透