7月中国官方非制造业PMI略升

路透北京8月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六公布，中国７月官方非制造业商务活动指数回升至54.1，较上月小幅上升0.2个百分点．

中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。

统计局的新闻稿称，7月新订单指数为50.3%，与上月持平，继续位于临界点以上。

分行业看，服务业商务活动指数为53.0%，比上月上升0.4个百分点，其中航空运输业、生态保护环境治理及公共设施管理业、互联网及软件信息技术服务业、租赁及商务服务业、电信广播电视和卫星传输服务业等行业商务活动指数位于临界点以上，企业业务总量明显增长．

业务活动预期指数升至年内最高点。7月业务活动预期指数为63.9%，比上月上升2.1个百分点，继续位于较高景气区间，为2013年1月以来的最高点，表明非制造业企业对未来3个月市场预期保持乐观，对企业和行业发展的信心有所增强。分行业看，仅有居民服务及修理业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于50%以上。（完)

(发稿 沈燕 审校 曾祥进)

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