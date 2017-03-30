中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
他在业绩说明会上并称，今年贷款利率可能会有小幅上升，从一季度看贷款供给小于需求，预计今年净息差将在去年2.2%的基础上下降10个BP以内。
“到今年一季度，建行债转股规模会超过3,000亿元人民币。”建行行长王祖继透露。
王祖继还表示，当前房地产宏观调控政策对建行业务没有影响，个人按揭以解决自住为主，支持三四线城市去库存。
谈及不良资产，该行风险管理部总经理表示，今年不良资产批量转让数量会比去年少得多，不良资产处理处于可控状态。
建行此前公布的年报显示，该行去年实现净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。（完）
(发稿 李文科；撰写 李铮 审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。