中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层

路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。

他在业绩说明会上并称，今年贷款利率可能会有小幅上升，从一季度看贷款供给小于需求，预计今年净息差将在去年2.2%的基础上下降10个BP以内。

“到今年一季度，建行债转股规模会超过3,000亿元人民币。”建行行长王祖继透露。

王祖继还表示，当前房地产宏观调控政策对建行业务没有影响，个人按揭以解决自住为主，支持三四线城市去库存。

谈及不良资产，该行风险管理部总经理表示，今年不良资产批量转让数量会比去年少得多，不良资产处理处于可控状态。

建行此前公布的年报显示，该行去年实现净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。（完）