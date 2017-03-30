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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 08:28 BJT

建设银行去年净利微增1.5% 不良贷款率降至1.52%

路透3月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三晚公布，2016年净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。

该行年报显示，其2016年归属于股东的净利润为2,314.6亿元人民币，2015年净利为2,281.5亿元，汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,275.21亿元。

年报显示，去年末建行核心一级资本充足率为12.98%，2015年末为13.13%；净利息收益率为2.20%，2015年末为2.63%。

五大国有银行中第三大银行--农业银行净利增1.86%，不良贷款率为2.37%；[nL3S1H61EJ]第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)去年净利润增速为1.03%，年末减值贷款率升至1.52%。（完）

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(发稿 李铮/李军)

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