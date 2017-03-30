建设银行去年净利微增1.5% 不良贷款率降至1.52%

路透3月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三晚公布，2016年净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。

该行年报显示，其2016年归属于股东的净利润为2,314.6亿元人民币，2015年净利为2,281.5亿元，汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,275.21亿元。