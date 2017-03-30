建设银行去年净利微增1.5% 不良贷款率降至1.52%

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透3月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三晚公布，2016年净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。
该行年报显示，其2016年归属于股东的净利润为2,314.6亿元人民币，2015年净利为2,281.5亿元，汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,275.21亿元。
年报显示，去年末建行核心一级资本充足率为12.98%，2015年末为13.13%；净利息收益率为2.20%，2015年末为2.63%。
五大国有银行中第三大银行--农业银行净利增1.86%，不良贷款率为2.37%；[nL3S1H61EJ]第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)去年净利润增速为1.03%，年末减值贷款率升至1.52%。（完）
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(发稿 李铮/李军)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。