中国建设银行下半年资产质量会弱于上半年--高管（更新版）

* 建行下半年资产质量料弱于上半年

* 利率市场化对净息差不会有太大影响

* CD方案仍在研究中，预计下半年将尽快实施

* 下半年会增加非保本理财占比

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路透北京/香港8月26日 - 随着中国经济持续下行，商业银行也迎来了盈利增速放缓而资产质量下降的“苦日子”。以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一表示，该行下半年的资产质量会弱于上半年。

建设银行在京港两地召开的中期业绩说明会上并透露，下半年会加大非保本理财的占比，同时可转让大额存单（NCD）有望尽快实施。

该行上周五公布的半年报显示，根据中国会计准则，今年上半年实现净利润同比增12.6%，与市场预期基本一致。期间实现净利润1,197.11亿元人民币，基本符合逊于汤森路透结合四位分析师所得到的1,183亿元的预测均值;去年同期该项财务数据为1,062.83亿元。

“没有必要高价吸收同业存款来满足流动性需求的必要，我们现在要控制住高成本负债的增加，以使我们的盈利好一点。”副行长赵欢表示。

兴业证券报告称，建设银行业绩符合预期。公司业绩驱动因素包括：生息资产规模积极扩大，存款付息率下降，成本收入比同比较大幅度改善，以及较为稳健的拨备计提。公司存贷比较去年同期提高了2.09个百分点，同时对同业、债券等进行了压缩或控制。

建行行长张建国在业绩会上亦称，中国利率市场化料对建行净利差不会有太大影响。建行半年报显示，该行6月末净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。

建行A股周一收报4.30元，涨0.94%；H股5.83港元，涨0.69%。

**资产质量趋弱**

建行董事长王洪章在业绩会说，上半年没有采取不良贷款转让的办法。而其高管并预计，下半年的资产质量会弱于上半年。

由于严控钢铁、水泥、煤化工、平板玻璃、风电设备、多晶硅、造船等“6+1”产能过剩行业，截至2013年6月末，该行贷款余额较上年末下降75.52亿元，不良贷款余额803.10亿元，较上年末增加56.92亿元；不良贷款率0.99%，与上年末持平；关注类贷款占比2.51%，较上年末下降0.21个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.66%。分别较一季度末下滑了0.29个百分点和0.26个百分点。

而政府融资平台贷款得到有效控制与清理，期内监管类平台贷款余额3,773.61亿元，减少341.08亿元，现金流全覆盖类贷款占比95.10%。房地产开发类贷款则重点支持信用评级高、经营效益好、封闭管理到位的优质房地产客户和普通商品住房项目，贷款余额4,319.27亿元，较上年末增加161.57亿元。

瑞银证券报告称，建行二季度核销力度有所加大（中期核销54亿，同比增长360%）支撑二季度不良余额仅温和回升3%，不良率环比持平0.99%。同时，公司逾期贷款较年初增长17%，其中逾期90天以内贷款较年初增长9%，增速放缓。瑞银分析，逾期/不良较年初略有提升至113%，处上市银行较低水平，短期逾期转化为不良的压力或较为缓和；但考虑到行业资产质量压力，预计公司中期不良仍呈向上趋势。

上周五，建行董事会还公告通过发行不超过220亿元人民币等值减记型二级资本工具，用于充实二级资本，提高资本充足率，决议有效期至2015年12月31日。该发行计划在此前该行股东大会批准的新增600亿元人民币等值减记型合格资本工具的范围内。

**预计下半年CD将尽快实施**

建设银行高管曾建华在回答提问时表示，央行正征求银行CD（大额可转让同业存单）意见，建行也提供了一些资料和准备，预计下半年将尽快实施。

该行副行长庞秀生亦在另一个分会场上表示，CD还在研究论证的过程中。

“现在报的数是试探性的，还不是最终确定的数，预计推出是稳步的，长远看这是有前景的业务。”庞秀生称，“因为CD是在同业市场推出，目前只能算是同业存款。”

可转让大额存单(NCD，Negotiable Certificate of Deposit)是指银行接受客户的定期存款，向客户提供存单作为凭证，存单持有人收取存款利息，并在到期时用存单换回存入的资本。存单可在二级市场上进行转让，但不能提前支取。

路透上周独家报导称，中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

两位了解情况的消息人士确认，在NCD试点初期，将以3-6个月短期限产品为主，定价参考SHIBOR。针对的是银行间市场同业存单，银行间市场的主要投资者--商业银行、保险公司都可以成为NCD的投资者。

**下半年会增加非保本理财产品占比**

理财业务由于3月份受到银监会“8号文”的规范成为媒体关注重点。因为参照该规定要压缩非标债权资产的规模到理财余额的35%以下，该业务对商业银行的收益就会产生一定影响。

建行副行长胡哲一在业绩会上称，截止6月末，建行理财产品保本型比例较高，占到一半，但风险可控；非标准型理财产品只占了30%多，低于监管标准。

“下半年保本理财的比重将下降一点，会保证给客户一个有竞争的收益率，全年看理财的收益率将有所增长。”另一位副行长庞秀生表示。

对于银行来讲，非保本理财的手续费收益率明显高于保本。

该行高管并称，建行是首家对理财产品计提拨备的银行，计提金额40多亿元。

建行半年报显示，上半年该行自主发行理财产品3,953期，发行额31,992亿元；理财产品余额10,161亿元，其中保本型理财产品余额4,899亿元；实现理财收入48.70亿元。（完）

(发稿 赵红梅/谢衡； 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)

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