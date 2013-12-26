建行拟在深交所发30亿元ABS--消息

路透北京12月26日 -两位消息人士周四对路透表示，中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)拟在深圳证券交易所发行总额逾30亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，分为优先级等三个品种。这意味以银行信贷为基础资产的ABS有望首次登陆交易所市场。

其中一位熟知内情的消息人士称，总规模计划发35.665亿元，“首批可能考虑先发20亿元上下，优先级资产支持证券信用等级为AAA。”

上述ABS管理人--东方资管相关人士在路透查询时表示，目前该计划刚报批，正在审批阶段，不适合对外发表评论。

中国证监会刊登的证券机构行政许可申请受理及审核情况公示表显示，证监会已于12月23日(本周一)接收东方证券资管建元一号申请材料。

此前，包括民生银行(1988.HK)(600016.SS)、国家开发银行CHDB.UL等多家银行均有开展资产证券化业务，但信贷资产证券化通常在银行间市场发行。而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。

中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)

(发稿 康熙泽/林琦；审校 张喜良)

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