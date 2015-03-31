中国交建拟组建中交疏浚并分拆境外上市 净资产规模235亿元

路透上海3月31日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周二公告称，拟与全资子公司中国路桥发起成立中交疏浚（集团）股份有限公司，注入资产及现金约235亿元人民币，未来中交疏浚计划在境外上市。

公告指出，中国交建及中国路桥以1亿元现金合资成立中交疏浚，随后中交疏浚向两家发起人定向发行约117.25亿股，中国交建注入旗下天津、上海和广州三家航道局公司资产，中国路桥投入少量现金，这三家航道局的净资产额为234.3亿元，资产及现金均以2:1比例折股。

注资完成后，中交疏浚的总股本增至117.75亿股。这三家航道局最近一年的净利合计为18.91亿元。

公告指出，公司拟在中交疏浚设立且定向增发完成后择机在境外上市。上市的最终具体

方案，将在条件具备时再提交董事会审议，并提交公司股东大会审议。

中国交建A股周一中午临时停牌，早盘收报17.93元，周二该股恢复交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。