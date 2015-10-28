今年建行盈利结构得到调整 中间收入出现较快增加-董事长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月28日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章日前表示，建行转型发展进展顺利，今年建行客户特别是对公客户数量大幅增加，盈利结构也得到调整，中间收入出现较快增加。
金融时报周三刊登对他的采访称，建行力争到2020年，海外机构覆盖40个左右国家和地区，海外税前利润集团占比大幅提高。而到今年年末，建行海外机构数量可达28家，海外机构将采取“一行一式”的发展战略。
他并称，转型的目的是为了提高效率，降低成本。目前建行人力成本占比较高，但近两年员工数量呈逐年下降的趋势。在人员减少的同时，人员结构也在进行着调整。前台人员减少了，后台、海外人员数量大幅增加。
他说，未来网点人员会大幅减少，但物理网点数量将维持稳定。网点调整方向是将其变成客户营销、客户体验和产品展示平台。后续建行将重点推进网点服务和集团管理智能化建设，大力发展网络金融服务。
王洪章表示，在牌照方面，建行将根据客户的需求，不断拓展服务范围，并在监管部门的支持下，继续增加牌照的数量。建行可通过海外并购、咨询、国际业务结算、战略发展顾问等综合化金融服务增加服务收入。
他认为，为了向综合集团转型，建行还需建立起涵盖表内外、本外币、境内外和母子公司的大资产、大负债集团管理模式，改变当前业务和资源配置等过度集中于信贷、国内和银行的情形。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。