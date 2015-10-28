今年建行盈利结构得到调整 中间收入出现较快增加-董事长

路透北京10月28日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章日前表示，建行转型发展进展顺利，今年建行客户特别是对公客户数量大幅增加，盈利结构也得到调整，中间收入出现较快增加。

金融时报周三刊登对他的采访称，建行力争到2020年，海外机构覆盖40个左右国家和地区，海外税前利润集团占比大幅提高。而到今年年末，建行海外机构数量可达28家，海外机构将采取“一行一式”的发展战略。

他并称，转型的目的是为了提高效率，降低成本。目前建行人力成本占比较高，但近两年员工数量呈逐年下降的趋势。在人员减少的同时，人员结构也在进行着调整。前台人员减少了，后台、海外人员数量大幅增加。

他说，未来网点人员会大幅减少，但物理网点数量将维持稳定。网点调整方向是将其变成客户营销、客户体验和产品展示平台。后续建行将重点推进网点服务和集团管理智能化建设，大力发展网络金融服务。

王洪章表示，在牌照方面，建行将根据客户的需求，不断拓展服务范围，并在监管部门的支持下，继续增加牌照的数量。建行可通过海外并购、咨询、国际业务结算、战略发展顾问等综合化金融服务增加服务收入。

他认为，为了向综合集团转型，建行还需建立起涵盖表内外、本外币、境内外和母子公司的大资产、大负债集团管理模式，改变当前业务和资源配置等过度集中于信贷、国内和银行的情形。（完）