建行亚洲首发10亿元海丝债券 亦为马来西亚首只人民币债

路透香港11月23日 - 中国建设银行(亚洲)周一成功发行全球首只21世纪海上丝绸之路人民币债券，在马来西亚交易所挂牌交易，这笔10亿元规模的债券亦是马来西亚历史上第一只人民币债券。

路透了解到，该笔债券期限两年期，收益率为4%，这也是中资发行体首次登陆马来西亚债券市场。

建银亚洲为中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)在港的零售及商业服务平台。

该债券获穆迪信用A2评级，投资者包括全球商业银行、资产管理公司、保险公司、基金公司、投行银行及私人银行客户，也吸引了马来西亚等东盟国家的投资者。募集资金将主要用于“一路一带”项目融资，支持“走出去”企业客户，落地“海上丝绸之路”战略。

建行人士表示，此次发行是建行亚洲首次在东盟市场上“亮相”，也是第十次在国际市场的债券公开发行，建行还在积极筹建在马来西亚的机构。

“本次发行与国家发展战略形成了呼应，有利于推动多边跨境金融合作，有利于促进人民币国际化。”上述人士称。

21世纪海上丝绸之路，是2013年10月中国国家主席习近平访问东盟时提出的战略构想。

周一，中国国务院总理李克强出席了在吉隆坡举行的东南亚国家联盟(ASEAN，东盟)峰会，中国并宣布向马来西亚提供500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。（完）