建行拟设立新西兰分行 积极推进海外布局

路透上海6月16日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四公告称，董事会批准在新西兰设立分行，并授权高级管理层办理具体事宜。

该行董事长王洪章此前表示，相比其他国有大行，建行过去国际化步伐较慢，但未来将抓住企业“走出去”和人民币国际化机遇，实现机构布局全球化，实现2020年海外机构覆盖40个国家及地区，海外税前盈利的占比大幅提高。

建行2015年年报显示，截至去年末，该行在境外设有28家一级机构，各级机构总数逾130家，覆盖25个国家和地区，基本完成在全球目标国家的机构布局。

建行今年一季度实现净利润679.52亿元，同比缓增1.41%。

中国银监会4月初下发通知要求，银行业金融机构在开展境外业务时，对于已设立境外分支机构的国家或地区，主要运营责任应由境外分支机构承担，相关业务应在满足境内监管要求的基础上更侧重于满足境外监管要求。（完）