建行拟设立新西兰分行 积极推进海外布局

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月16日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四公告称，董事会批准在新西兰设立分行，并授权高级管理层办理具体事宜。
该行董事长王洪章此前表示，相比其他国有大行，建行过去国际化步伐较慢，但未来将抓住企业“走出去”和人民币国际化机遇，实现机构布局全球化，实现2020年海外机构覆盖40个国家及地区，海外税前盈利的占比大幅提高。
建行2015年年报显示，截至去年末，该行在境外设有28家一级机构，各级机构总数逾130家，覆盖25个国家和地区，基本完成在全球目标国家的机构布局。
建行今年一季度实现净利润679.52亿元，同比缓增1.41%。
中国银监会4月初下发通知要求，银行业金融机构在开展境外业务时，对于已设立境外分支机构的国家或地区，主要运营责任应由境外分支机构承担，相关业务应在满足境内监管要求的基础上更侧重于满足境外监管要求。（完）
(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。