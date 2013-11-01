中国建行收购巴西BicBanco银行72%股份

路透圣保罗10月31日 - 巴西中型银行Banco Industrial eComercial(BicBanco)BICB4.SA周四表示，将把72%的股份出售给中国建设银行(CCB)，涉及金额16.2亿雷亚尔(7.25亿美元)。此交易将使得这家巴西银行从股市摘牌。

BicBanco股价自8月初以来已上涨127%至7.50雷亚尔。

8月之前的一段时间，由于市场担心BicBanco的坏账拖累其财务状况，该银行的债券和股票价格曾大幅下挫。

BicBanco市值为17亿雷亚尔(7.78亿美元)。

如果该交易获得监管机构的批准，这将是第一家被中国四大银行之一收购的巴西银行。这也将是中国的银行在拉美市场的最大规模的交易。

专门从事公司信贷业务的BicBanco聘请花旗(C.N)担任顾问。

穆迪投资服务公司(Moody's)7月曾表示，受一连几个季度不良贷款导致的信贷损失的影响，BicBanco的盈利能力和资产质量一直承压。(完)

(编译 侯向明； 审校 张涛)

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