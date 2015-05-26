中国建行智利分行获指定为人民币清算行 业务将向周边国家扩展

路透北京5月26日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周二表示，刚刚设立的建设银行智利分行被中国央行指定为人民币清算行；未来，在此基础上，建行的清算服务将进一步扩展到周边有需求的国家和地区。

建行在新闻稿中称，此次是中国央行首次在南美洲指定人民币清算行，也是建行继获任伦敦人民币清算行资格后，再次在境外获得人民币清算行资格。

“在智利以人民币清算行为中心搭建离岸人民币清算网络，借助其时区优势，将有利于人民币在拉美地区更加高效便捷的使用，对于推动中智两国乃至中国和拉美地区之间的经贸合作与往来，与智利离岸人民币市场的建设，都具有极其重要的现实和长远意义。”该行称。

中国央行周一晚间表示，与智利中央银行签署了规模为220亿元人民币/22,000亿智利比索的双边本币互换协议；同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到智利，投资额度为500亿元人民币；并决定授权建设银行智利分行担任智利人民币业务清算行。

建行称，目前，该行已与智利当地多家主要银行达成人民币清算及业务合作意向，下一步将根据中、智两国监管机构的要求，适时启动智利人民币清算行运营。

建行指出，建设银行将提供快捷安全的人民币清算服务、拓展活跃有序的人民币离岸资金交易市场、探索市场认可的大宗商品人民币定价机制。”

建行介绍，截至目前，建设银行在海外共有22家一级机构，今年海外一级机构总数将达到30家左右；其境内外机构已累计为19,000余家客户办理跨境人民币业务超过7万亿元，年平均增速超过200%；离岸人民币产品涵盖批发、零售、投行、财富管理等多个领域。

此前，路透独家报导，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构，正积极筹备欧洲六国（包括 法国，荷兰，波兰，意大利，西班牙，瑞士）、南美洲的智利、东南亚的马来西亚布局分支机构。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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