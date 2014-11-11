中国建设银行将在智利开设分行--智利总统

路透圣地亚哥11月10日 - 智利总统巴切莱特周一称，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)将在智利开展业务，推动亚洲在该地区的投资活动。建行为中国第二大商业银行。

在北京参加亚太经合组织(APEC)领导人会议时，巴切莱特对中国商界领袖表示，建设银行将在智利设立分行，帮助推动矿业和通讯等关键行业的投资。

她说，“我们很高兴收到中国建设银行将进入智利的消息，其主要是为投资本地区的中国企业提供服务。”

智利是全球最大的产铜国，中国是智利的主要贸易伙伴和铜的主要消费国。

巴切莱特表示，建行“进入智利不光是在本地开展业务，而且将为与其他拉美国家的业务搭建一个平台。“(完)

(翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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