中港个股：中国建设银行将在智利开设分行--智利总统

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透圣地亚哥11月10日 - 智利总统巴切莱特周一称，中国建设银行 将在智利开展业务，推动亚洲在该地区的投资活动。建行为中国第二大商业银行。
在北京参加亚太经合组织(APEC)领导人会议时，巴切莱特对中国商界领袖表示，建设银行将在智利设立分行，帮助推动矿业和通讯等关键行业的投资。
她说，“我们很高兴收到中国建设银行将进入智利的消息，其主要是为投资本地区的中国企业提供服务。”
智利是全球最大的产铜国，中国是智利的主要贸易伙伴和铜的主要消费国。
巴切莱特表示，建行“进入智利不光是在本地开展业务，而且将为与其他拉美国家的业务搭建一个平台。“(完) (翻译 张荻； 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。