中港个股：中国建设银行将在智利开设分行--智利总统

路透圣地亚哥11月10日 - 智利总统巴切莱特周一称，中国建设银行 将在智利开展业务，推动亚洲在该地区的投资活动。建行为中国第二大商业银行。

在北京参加亚太经合组织(APEC)领导人会议时，巴切莱特对中国商界领袖表示，建设银行将在智利设立分行，帮助推动矿业和通讯等关键行业的投资。

她说，“我们很高兴收到中国建设银行将进入智利的消息，其主要是为投资本地区的中国企业提供服务。”

智利是全球最大的产铜国，中国是智利的主要贸易伙伴和铜的主要消费国。