建行今年将增加城镇化贷款投放--行长

* 今年贷款增速将“保持平稳”

* 一定会增加城镇化贷款投放

* 海外扩张青睐东南亚

* 希望在台设分行，控股或大比例持股当地银行

路透北京3月6日 - 城镇化已经成为中国经济放缓背景下最热的话题。中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国周三表示，今年贷款增速料保持平稳，但一定会增加城镇化相关贷款投放。而海外扩张方面也希望能在东南亚地区，台湾地区有更多斩获。

他在北京出席“两会”(全国人大和全国政协)间隙对记者表示，今年政府工作报告把M2（广义货币供应链）增长目标定在13%，是和过去保持了很好的传承，是一个稳健的持续的目标。该目标对建行来说，影响不大，非常平稳。

当回答记者“是否会增加城镇化贷款投放”的问题时，张建国回答道：“那是一定的。我们刚搞了一个服务城镇化贷款管理办法。”

但他对建行今年贷款增速的预计则是“保持平稳”.他表示，之前央行搞了一个“商业银行存款准备金动态管理模型办法”，根据这个办法执行下来，建行的贷款增速是平稳。

“积极稳妥推动城镇化健康发展”被写入今年的政府工作报告，被誉为中国经济发展新引擎的“城镇化”建设在寄予厚望的同时也引发争议。一方面担心大干快上过度投资，另一方面不搞城镇化的话，又担心中国经济上行乏力。

昨日发布的中国2013年政府工作报告称，今年广义M2增长目标定为13%左右，较去年实际值13.8%有所降低。今年要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模，还要守住不发生系统性和区域性金融风险底线。

**海外扩张青睐东南亚，并希望在台有收购**

对于海外扩张,张建国在“两会”间隙并对记者并称，东南亚是非常好的目标市场，希望得到更好的并购机会；而且希望能在台湾控股或收购一家小型银行或者成为规模较大的银行19.9%的持股股东。

他说，目前建行在台北有一家代表处，希望能够尽快拿到牌照，升格为分行。

“台湾的市场比较成熟，台湾商业银行的收益率比较低，5%的财务投资对我们意义不够重大。“他称。

现在只有中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)在台湾设有分行。

"东南亚对我们来说是非常好的目标市场，我们一直希望在那里有更好的发展，能够得到新的并购机会。相关的工作我们行里有专门的小组在负责。"他表示。

而收购目标方面，张建国表示，瞄准的目标首选商业银行，最好是有一定合理的网络布局的商业银行，在当地经营良好的商业银行，其次也不排斥商业银行以外的金融机构。

此前建行高管在2012年第三季度业绩分析师电话会议上，公布的未来五年国际化战略重点，就明确建行国际化的重点“首在亚洲，而非欧美”。(完)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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