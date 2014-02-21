交银租赁今签下自贸区首单非银机构跨境人民币借款

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透上海2月21日 -在中国上海自贸区跨境人民币业务开闸后，一些金融机构周五纷纷抢跑。交通银行(601328.SS)(3328.HK)周五宣布，旗下交银金融租赁有限公司签约自贸区首单非银行金融机构借款业务。
交通银行新闻稿称，本次境外借款业务由交通银行新加坡分行安排境外人民币资金，直接向自贸区内的非银行金融机构--交银租赁提供跨境融资，用于支持其航空航运等专项租赁业务的拓展。
新闻稿引述交银租赁董事长陈敏表示，此次自贸区跨境人民币境外借款业务的破题，不仅有利于交银租赁拓宽融资渠道，降低融资成本，实现融资方式的多元化和国际化。同时，也是对自贸区非银行金融机构跨境人民币融资具有引领性的探索和创新，具有良好的示范作用。
中国央行上海总部周四发布支持上海自贸区扩大人民币跨境使用的通知，并自发布之日起实施。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)稍早宣布，工行上海分行已安排上海宝钢浦东国际贸易有限公司与国药控股分销中心有限公司，办理了该通知发布后首单自贸区人民币境外借款业务。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。