交银租赁今签下自贸区首单非银机构跨境人民币借款

路透上海2月21日 -在中国上海自贸区跨境人民币业务开闸后，一些金融机构周五纷纷抢跑。交通银行(601328.SS)(3328.HK)周五宣布，旗下交银金融租赁有限公司签约自贸区首单非银行金融机构借款业务。

交通银行新闻稿称，本次境外借款业务由交通银行新加坡分行安排境外人民币资金，直接向自贸区内的非银行金融机构--交银租赁提供跨境融资，用于支持其航空航运等专项租赁业务的拓展。

新闻稿引述交银租赁董事长陈敏表示，此次自贸区跨境人民币境外借款业务的破题，不仅有利于交银租赁拓宽融资渠道，降低融资成本，实现融资方式的多元化和国际化。同时，也是对自贸区非银行金融机构跨境人民币融资具有引领性的探索和创新，具有良好的示范作用。

中国央行上海总部周四发布支持上海自贸区扩大人民币跨境使用的通知，并自发布之日起实施。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)稍早宣布，工行上海分行已安排上海宝钢浦东国际贸易有限公司与国药控股分销中心有限公司，办理了该通知发布后首单自贸区人民币境外借款业务。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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