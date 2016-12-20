中国建行拟出资120亿元设立建信资产管理公司 专司债转股业务

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月20日 - 以市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周二公告称，该行拟出资120亿元人民币，在北京投资设立全资子公司--建信资产管理有限责任公司，专司市场化债转股业务。
公告称，建信资产主要经营和办理相关债权收购、股权投资、债权转股权，持有、管理及处置转股企业股权等经金融监管部门批准的金融业务。
此外，公告还显示，经董事会批准，2017年建行固定资产投资计划安排为160亿元，并通过在哈萨克斯坦设立子银行的预案。
此前，农业银行(601288.SS)(1288.HK)、工商银行(601398.SS) (1398.HK)均发布公告称，将分别出资100亿、120亿元人民币设立农银资产管理有限公司、工银资产管理有限公司，统筹负责该集团债转股业务。
中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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