中国建行首推欧元区RQFII货币市场ETF产品 欧洲四国分行正式开业

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京/香港7月1日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行0939.hk601939.ss人民币国际化再行一步，日前在法国泛欧交易所上市了欧元区首只人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF基金，其欧洲四国分行亦于同时正式开业。
市场人士称，该基金由建行旗下的建银国际资产管理有限公司担当投资管理人，通过RQFII渠道投资于中国固定收益类证券，将为欧元区企业及个人投资者提供境外人民币闲置资金新方法。此前，建行在伦敦股交所首推境外RQFII货币市场ETF。
建行近年加大了全球主要目标市场布局计划，截至目前，建行在欧洲地区的经营机构已达到十家，路透3月曾独家报导，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构。
刊登在建行网站的新闻稿称，董事长王洪章在开业庆祝活动上宣布建行全资子银行--建行欧洲在法国巴黎、荷兰阿姆斯特丹、西班牙巴塞罗那和意大利米兰设立的分行正式开业。
“此次成功落户法国、荷兰、西班牙和意大利，是建设银行在拓展欧洲网络布局方面的重要举措，也是建设银行积极推进国际化转型的重要成果。”新闻稿称。
四家分行均持有全功能银行牌照，开业初期将以公司业务为主,重点服务于国内“走出去”的大中型企业客户和当地大型优质企业，尤其是与中国经贸投资往来密切的客户，为其提供包括存款、贸易融资、国际结算、银团贷款等在内的商业银行业务。
今年以来建设银行海外布局进一步提速，智利分行、苏黎世分行、马来西亚子银行等机构的申设工作正在积极推进中。截至目前，建设银行在境外设有26家一级机构，各级机构总数133家，覆盖24个国家和地区。（完）
(发稿 倪蔚丹/赵红梅 审校 曾祥进)
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