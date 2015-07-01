中国建行首推欧元区RQFII货币市场ETF产品 欧洲四国分行正式开业

路透北京/香港7月1日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行0939.hk601939.ss人民币国际化再行一步，日前在法国泛欧交易所上市了欧元区首只人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF基金，其欧洲四国分行亦于同时正式开业。

市场人士称，该基金由建行旗下的建银国际资产管理有限公司担当投资管理人，通过RQFII渠道投资于中国固定收益类证券，将为欧元区企业及个人投资者提供境外人民币闲置资金新方法。此前，建行在伦敦股交所首推境外RQFII货币市场ETF。

建行近年加大了全球主要目标市场布局计划，截至目前，建行在欧洲地区的经营机构已达到十家，路透3月曾独家报导，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构。

刊登在建行网站的新闻稿称，董事长王洪章在开业庆祝活动上宣布建行全资子银行--建行欧洲在法国巴黎、荷兰阿姆斯特丹、西班牙巴塞罗那和意大利米兰设立的分行正式开业。

“此次成功落户法国、荷兰、西班牙和意大利，是建设银行在拓展欧洲网络布局方面的重要举措，也是建设银行积极推进国际化转型的重要成果。”新闻稿称。

四家分行均持有全功能银行牌照，开业初期将以公司业务为主,重点服务于国内“走出去”的大中型企业客户和当地大型优质企业，尤其是与中国经贸投资往来密切的客户，为其提供包括存款、贸易融资、国际结算、银团贷款等在内的商业银行业务。

今年以来建设银行海外布局进一步提速，智利分行、苏黎世分行、马来西亚子银行等机构的申设工作正在积极推进中。截至目前，建设银行在境外设有26家一级机构，各级机构总数133家，覆盖24个国家和地区。（完）

(发稿 倪蔚丹/赵红梅 审校 曾祥进)

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