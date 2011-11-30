建行董事会提名王洪章任执行董事

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海11月30日电---中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周三公告,提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事.
此前已有消息称,王洪章已被决策层任命该行党委书记,顺利当选董事长应无悬念.原建行董事长郭树清因稍早被任命为证监会主席,该行董事长一职空缺.
王洪章1954年7月出生,毕业于辽宁财经学院,先後在中国人民银行、工商银行(601398.SS)(1398.HK)等工作,最後职务为央行党委委员、纪委书记.
建行称,提名王洪章为执行董事候选人的议案将提交2012年第一次临时股东大会审议.
建行A股周二收报4.73元人民币,H股同日收报5.3港元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。