中国建行正在上海自贸区建设跨境投融资与并购等五大平台--行长

路透上海6月27日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长王祖继周六透露，该行依托自贸试验区的金融开放政策和区位优势，正在推进五大平台建设，并建议加快外汇体制改革，适时推进跨境人民币和外汇业务监管政策的统一。

他在2015年陆家嘴论坛期间称，该行五大平台分别是新型的资产负债管理平台，跨境投融资与并购平台，大宗商品交易结算与融资平台，融资租赁与国际保理平台，联动业务集中处理平台。

“将适时在区内设立融资租赁与国际保理中心，拓展船舶、飞机等大型装备领域的金融服务。”他称。

在金融监管方面，王祖继建议，深入推动人民币跨境使用，继续发挥自贸试验区金融开放试验田的作用，鼓励境内银行参与境外金融资产交易，面向境外市场开展资产转让和资产证券化等。

同时，允许中资银行直接参与境内外商品期货和金融期货的市场，加快培养定价和做市的能力。提供大宗商品和人民币利率、汇率衍生品定价的话语权，保障开放环境下的国家金融安全。

今年2月，上海自贸试验区分帐核算境外融资细则正式发布。据介绍，目前建行分帐核算单元累计筹集境外低成本资金近3万亿元，FT(自由贸易）存款以及FT贷款余额均在各行的首位，且在上海自贸试验区累计为企业和个人开立各类自由贸易账户超过3,600户。（完）

(发稿 李铮；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。