中国建设银行预计下半年净息差仍将下降 资产质量压力上升（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京8月31日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周一称，下半年净息差下降压力还是很大，预计净息差将下降7至10个基点；此外下半年资产质量压力仍然较大。
建行董事长王洪章在其半年业绩发布会上表示，央行多次调整存贷款利率及非对称降息，对该行利润影响较大；此外，该行不良贷款暴露较多，要动用拨备和当期利润来对冲不良贷款上升。
“下半年建行存款付息率还会增加，但幅度不会高于上半年；而贷款需求疲弱之下为保证息差，建行债券投资收益率保持去年水平，同业融入付息率大幅下降，这也是建行利息收入比同业略好的原因。”该行副行长庞秀生称。
建行周日公布的中报称，今年上半年净利润同比增长0.94%；6月末不良贷款率1.42%，较上年末上升0.23个百分点。此外，其利息净收入同比增6.31%；手续费及佣金净收入则同比增5.76%。净利息收益率为2.67%，较上年同期下降13个基点。
建行首席财务官许一鸣称，央行今年四次降息致该行利润减少80亿元人民币，同时降息对净利差影响13个bp，预计下半年净息差或再降10个bp；不过料建行全年派息率不会较上半年减少。
在资产配置方面，建行董秘陈彩虹指出，上半年，建行积极对接重大战略，支持重点在建续建项目，上半年基建贷款新增占对公贷款新增比例达到74%；并调整信贷结构，压降房地产、地方平台等贷款额。
对于资产质量，该行副行长章更生称，不良压力由于经济大势不好，主要源于制造业产能过剩和产业升级，尤其是钢贸领域。建行处理不良贷款会优先选择化解，最后再考虑打包；预计下半年，建行资产质量可能还是向下的，但是不会下降很多。
谈及多元化经营，建行高管称，其养老金业务子公司已拿到监管层的批复，最快一个月内成立，之后还会在财险和券商牌照上努力；未来，当子公司发展到一定程度，还会支持子公司上市融资。
该行业绩并显示，截至6月末，建行不良贷款余额1,443.59亿元，较上年末增加311.88亿元；核心一级资本充足率为12.35%，资本充足率为14.7%，拨备覆盖率185.29%。
**汇率波动对建行影响不大**
对于近期汇率波动对建行经营的影响，王洪章在业绩会上称，人民币累计贬值压力得到一次性释放，但人民币资产有重新估值的压力，包括抵押品价值的重估；此外，汇率波动也会使建行海外发债成本有所上升。
“不过建行以国内业务为主，因此人民币贬值带来的总体风险敞口不大。”他表示。
对于股市波动带来的风险，王洪章称，资本市场波动对建行影响不大，建行股权质押方面质押率比较低，股票质押敞口不到200亿元，而涉及股市的理财资金余额400亿左右，不到理财总额的3%；建行子公司没有场外配资业务，也没有参与股指期货；此外该行对券商授信为500至600亿，风险较低。
建行并称，先后给证券类包括证金公司授信1,480亿元，在大行中偏少。
庞秀生称，目前每省市地方债发行份额中，建行申购大致都在10%至15%，目前除个别地方外，总的看地方债发行较为市场化；上半年建行置换量为200亿元，下半年预计会多一些，但在贷款总额中占比很有限。
此外，业绩会上建行具体介绍了未来优先股发行计划。庞秀生称，未来建行计划发行不超过800亿元人民币的优先股，其中在境外发行200亿元，境外发行优先股时间在今冬明春，而境内优先股会安排在明年。（完）
(发稿 李贺/赵红梅；撰写 王蕾；审校 林高丽)
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