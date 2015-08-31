中国建设银行预计下半年净息差仍将下降 资产质量压力上升（更新版）

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路透北京8月31日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周一称，下半年净息差下降压力还是很大，预计净息差将下降7至10个基点；此外下半年资产质量压力仍然较大。

建行董事长王洪章在其半年业绩发布会上表示，央行多次调整存贷款利率及非对称降息，对该行利润影响较大；此外，该行不良贷款暴露较多，要动用拨备和当期利润来对冲不良贷款上升。

“下半年建行存款付息率还会增加，但幅度不会高于上半年；而贷款需求疲弱之下为保证息差，建行债券投资收益率保持去年水平，同业融入付息率大幅下降，这也是建行利息收入比同业略好的原因。”该行副行长庞秀生称。

建行周日公布的中报称，今年上半年净利润同比增长0.94%；6月末不良贷款率1.42%，较上年末上升0.23个百分点。此外，其利息净收入同比增6.31%；手续费及佣金净收入则同比增5.76%。净利息收益率为2.67%，较上年同期下降13个基点。

建行首席财务官许一鸣称，央行今年四次降息致该行利润减少80亿元人民币，同时降息对净利差影响13个bp，预计下半年净息差或再降10个bp；不过料建行全年派息率不会较上半年减少。

在资产配置方面，建行董秘陈彩虹指出，上半年，建行积极对接重大战略，支持重点在建续建项目，上半年基建贷款新增占对公贷款新增比例达到74%；并调整信贷结构，压降房地产、地方平台等贷款额。

对于资产质量，该行副行长章更生称，不良压力由于经济大势不好，主要源于制造业产能过剩和产业升级，尤其是钢贸领域。建行处理不良贷款会优先选择化解，最后再考虑打包；预计下半年，建行资产质量可能还是向下的，但是不会下降很多。

谈及多元化经营，建行高管称，其养老金业务子公司已拿到监管层的批复，最快一个月内成立，之后还会在财险和券商牌照上努力；未来，当子公司发展到一定程度，还会支持子公司上市融资。

该行业绩并显示，截至6月末，建行不良贷款余额1,443.59亿元，较上年末增加311.88亿元；核心一级资本充足率为12.35%，资本充足率为14.7%，拨备覆盖率185.29%。

**汇率波动对建行影响不大**

对于近期汇率波动对建行经营的影响，王洪章在业绩会上称，人民币累计贬值压力得到一次性释放，但人民币资产有重新估值的压力，包括抵押品价值的重估；此外，汇率波动也会使建行海外发债成本有所上升。

“不过建行以国内业务为主，因此人民币贬值带来的总体风险敞口不大。”他表示。

对于股市波动带来的风险，王洪章称，资本市场波动对建行影响不大，建行股权质押方面质押率比较低，股票质押敞口不到200亿元，而涉及股市的理财资金余额400亿左右，不到理财总额的3%；建行子公司没有场外配资业务，也没有参与股指期货；此外该行对券商授信为500至600亿，风险较低。

建行并称，先后给证券类包括证金公司授信1,480亿元，在大行中偏少。

庞秀生称，目前每省市地方债发行份额中，建行申购大致都在10%至15%，目前除个别地方外，总的看地方债发行较为市场化；上半年建行置换量为200亿元，下半年预计会多一些，但在贷款总额中占比很有限。

此外，业绩会上建行具体介绍了未来优先股发行计划。庞秀生称，未来建行计划发行不超过800亿元人民币的优先股，其中在境外发行200亿元，境外发行优先股时间在今冬明春，而境内优先股会安排在明年。（完）

(发稿 李贺/赵红梅；撰写 王蕾；审校 林高丽)

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