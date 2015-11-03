中国建设银行跻身FSB全球系统重要性银行之列

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦11月3日 - 负责协调全球金融监管的金融稳定委员会(FSB)表示，已将中国建设银行(601939.SS)纳入全球系统重要性银行名单。这些银行举足轻重，因此必须持有额外的资本。
FSB周二表示，已把西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)从所谓的“G-SIBs”名单中移除。FSB每年更新一次这份包括大约30家顶级全球性银行的名单，以反映大型银行的规模、互联性和复杂性。
FSB去年把英国苏格兰皇家银行(RBS.L)的附加资本从1.5个百分点降至1个百分点。中国建设银行也处于最低级别，需要持有1个百分点的额外资本。FSB没有对上述名单做出其它调整。
汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)仍然是唯一处于最高级别的两家银行，需要额外持有2.5个百分点的资本。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。