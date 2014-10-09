建行出台房贷新政执行细则 明确首套房利率可打七折

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京10月9日 - 在中国央行发布“认贷不认房”新政后，国内第二大银行--建设银行(601939.SS)周四出台执行细则明确，对于贷款购买首套自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。
建行(0939.HK)网站新闻稿并称，具体根据借款人购房情况及其信用记录、还款能力等因素等区别确定。这也是四大国有银行中，首个执行房贷新政的公开表态。
国庆节前夕，中国央行和银监会宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。不过业内对银行的具体执行力度极为关注，尤其是对首套房贷是否会执行七折优惠存疑。
“继续支持居民家庭合理的住房消费，优先满足居民家庭贷款购买首套普通自住房和改善型普通自住房的信贷需求。”建行表示。
该行称，对无个人住房贷款记录或者已结清购房贷款，名下无住房的家庭，申请贷款购买住房，执行首套房贷款政策。对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买住房，可参照执行首套房贷款政策。具体操作由各地分行掌握。
在商品房开发方面，建行称，将继续支持房地产开发企业合理融资需求，落实有关政策要求，择优支持优质客户，以满足首套和改善型需求为主的普通住房项目资金需求。
此外，将坚持风险可控、商业可持续原则，积极支持符合信贷条件的棚户区改造和保障房建设项目。根据国家政策和地方保障房工作重点，选择纳入政府统筹规划、收益良好的棚户区改造和保障房建设项目，适时介入，合理投放。
中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)周三已率先出台执行房贷新政通知，并拨出单独信贷制度支持贷款需求。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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