建设银行称过去半年汇金公司累计增持1.69亿股A股

中国3月CPI同比上涨0.9% PPI同比上涨7.6%
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，低于路透调查预估中值1.0%。
路透北京4月15日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)上周五晚间公告称，控股股东中央汇金投资公司，过去六个月来通过二级市场增持建行A股共计1.69亿股，占总股本约0.068%。
此次增持后，汇金持有建设银行股份共计1,430.6亿股，约占总股本57.22%。但公告未提及未来汇金是否会继续增持。
自去年10月10日起，汇金公司启动针对四大国有银行股的增持计划，为期六个月。工行(601398.SS)、农行(601288.SS)和中行(601988.SS)上周四晚间同时公告，汇金已完成该轮增持计划。但这三家银行均未提及汇金是否会继续增持。
在完成2011年10月起的为期一年的增持计划后，汇金公司去年10月10日马上宣布后续增持计划，并自当日起在二级市场自主购入工、农、中、建四家银行股票。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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