中国建设银行将成为印尼Bank Windu的控股股东--高管

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透雅加达9月18日 - 印尼银行PT Bank Windu Kentjana International Tbk的高管Luianto Sudarmana周五对记者表示，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)将成为该行的控股股东。
如果该交易能够推进，那么建行作为外资银行被允许持有一家印尼银行逾40%的股份，这很罕见，并且这为将来在印尼银行领域实施更多收购铺平了道路。
根据汤森路透数据，截至6月份，印尼富豪Johnny Wiraatmadja持有61.2%的Bank Windu股权。
印尼金融服务局(Indonesia Financial Services Authority)的官员曾在6月表示，中国建设银行如果买进两家彼此独立银行的股权，并且将之整合为一家公司，那么就可以持有合并后的新银行的40%以上股份。（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。