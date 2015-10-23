中国建设银行称拟成立工程造价咨询子公司 并将积极申请财险牌照

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月23日 - 中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五称，该行下一步将申请工程造价咨询子公司，并将积极申请财险牌照。
建行董事长王洪章在港出席该行在港上市10周年活动时表示，建行的养老金业务管理公司已获国务院批准，将要开业，这牌照对建行的养老业务服务特别重要，造价咨询公司子公司也在计划中。他并指，建行在大型公司评估评价业务上有优势，下一步也争取包括一直缺少的财险牌照。
10月27日将为建行在香港挂牌上市10周年，该行今天在港举行记者会，介绍其＂CCB2020＂转型发展战略，包括加快向综合性银行集团转型、加快向多功能服务转型等。（完）
(采访 赵红梅; 撰写 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。