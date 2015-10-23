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中国财经 | 2015年 10月 23日 星期五 17:06 BJT

中国建设银行称拟成立工程造价咨询子公司 并将积极申请财险牌照

路透香港10月23日 - 中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五称，该行下一步将申请工程造价咨询子公司，并将积极申请财险牌照。

建行董事长王洪章在港出席该行在港上市10周年活动时表示，建行的养老金业务管理公司已获国务院批准，将要开业，这牌照对建行的养老业务服务特别重要，造价咨询公司子公司也在计划中。他并指，建行在大型公司评估评价业务上有优势，下一步也争取包括一直缺少的财险牌照。

10月27日将为建行在香港挂牌上市10周年，该行今天在港举行记者会，介绍其＂CCB2020＂转型发展战略，包括加快向综合性银行集团转型、加快向多功能服务转型等。（完）

(采访 赵红梅; 撰写 梁慧仪; 审校 黄凯)

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