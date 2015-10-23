中国建设银行称拟成立工程造价咨询子公司 并将积极申请财险牌照

建行董事长王洪章在港出席该行在港上市10周年活动时表示，建行的养老金业务管理公司已获国务院批准，将要开业，这牌照对建行的养老业务服务特别重要，造价咨询公司子公司也在计划中。他并指，建行在大型公司评估评价业务上有优势，下一步也争取包括一直缺少的财险牌照。