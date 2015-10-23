中国建设银行将加入LBMA金价定价机制

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月22日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)黄金定价活动的主管方--洲际交易所(ICE.N)周四发布声明称，中国建设银行(601939.SS)将参与每日两次的确定黄金基准价的电子竞价活动。
中国建设银行周三证实，通过收购英国金属贸易公司Metdist Trading Limited的多数股权，该行将成为第二家进入伦敦金属交易所(LME)圈内交易的中资公司。
黄金竞价时间为每日伦敦时间的1030和1500。通过竞价可确定LBMA金价。该价格是全球生产商、贸易商以及使用方订立合同、开展交易的基准。
ICE称，中国建设银行将自10月30日始参加LBMA黄金定价。
据芝加哥商业交易所集团(CME Group)上周证实，中国建设银行还参与LBMA白银定价的竞价活动，该竞价活动由CME和汤森路透共同主持。
中国建设银行是参加黄金定价的第二家中资银行，中国银行则于6月获得这一资格，其他具有该资格的银行包括汇丰、法国兴业银行和瑞银等10家。
ICE Benchmark Administration去年被任命为新的LBMA金价的管理方。LBMA金价在3月20日取代了有着近百年历史的伦敦金定盘价。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。