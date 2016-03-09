芝商所及汤森路透宣布建行成首家加入LBMA白银机制中资银行

路透北京3月9日 - 美国芝加哥商业交易所(CME.O)及汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)宣布，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)将成为伦敦金银市场协会白银机制（LBMA Silver Price）的新成员，成为首家加入LBMA白银机制的中资银行。

芝加哥商业交易所新闻稿指出，建行将作为首家中资参与银行，成为白银机制的第六名成员，其他成员包括美国汇丰银行、摩根大通银行、加拿大丰业银行(BNS.TO)、多伦多道明银行和瑞银集团。

芝商所国际业务高级董事总经理William Knottenbelt表示，“我们非常欢迎建行成为首家加入LBMA白银机制的中国银行。随着竞拍的参与度不断增加，可确保基准价格的相关度及完整性。建行是中国四大银行之一，它的加入无疑将受得其他白银市场参与者的欢迎。”

此前，在2015年10月，芝商所宣布将提供首次在伦敦实物交割的离岸人民币期货合约，并与建行签署谅解备忘录。建行将作为在伦敦的人民币官方清算行，为合约给予支持。建行亦同意参与由芝商所基准欧洲有限公司（CME Benchmark Europe Limited）所管理的LBMA白银机制，并推动建行中国客户交易芝商所的产品。

中国建设银行金融市场部总经理谷裕表示，“建行非常荣幸能够成为首家参与伦敦白银价格竞拍流程的中国银行。这进一步加强了我们在欧洲推动人民币流动性和人民币产品的综合举措。”

LBMA首席执行官Ruth Crowell则表示，“很高兴LBMA白银机制迎来新的参与者。建行的加入将进一步令我们的竞拍更国际化。同时，我们鼓励其他市场的参与者加入我们的机制。”

LBMA白银机制位于伦敦，为伦敦的金银市场提供完全遵循国际证监会组织(IOSCO)准则的解决方案。芝商所提供电子拍卖平台，价格在此平台进行计算，并由汤森路透负责管理基准以及分配。LBMA拥有定价机制的知识产权。

全球领先的新闻和专业信息服务提供商--汤森路透Head of Benchmarks Tobias Sproehnle指出，“我们欢迎建行加入白银定价机制，成为重要的新成员，并加深机制在国际市场的洞察力。”

自2014年8月起，芝商所基准欧洲有限公司和汤森路透接替伦敦白银市场定价公司（London Silver Market Fixing Limited），并联合运营LBMA白银机制。（完）