独家：中国建设银行洽谈购买LME经纪公司Metdist--消息人士（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月15日 - 据两名金属行业消息人士称，按资产计中国第二大银行--中国建设银行 601939.SS 正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易。
如果交易成功达成，建设银行将跻身越来越多进入LME的中资银行之列。LME确定铜、铝和锌等工业金属的全球指标价格。
接近相关事宜的这两名消息人士称，关于交易完成的正式公告料将在数周内发布。
该交易更多详情尚不得而知。建设银行和Metdist均拒绝置评。
“中国建设银行洽谈收购Metdist金属交易业务已有几个月时间，”一名消息人士表示。
另一位消息人士称，“声明可能在中国国家主席习近平伦敦访问时宣布，也就是10月的第三周。”
习近平下周将访问伦敦，中国官员希望与英国建立更加友好的关系。
拥有138年历史的LME是全球成立时间最久和规模最大的工业金属交易市场。LME自2012年被港交所 0388.HK 收购后，希望能够吸引到更多中国企业进入。中国是许多大宗商品的最大消费国，占全球铜需求的近一半比重。
建设银行的加入将增添LME公开喊价交易的流动性。自从多家西方银行与对冲基金由于原材料价格下跌和监管收紧而退出后，大宗商品市场的流动性有所下降。
Metdist Trading是所谓的一级交易商，因此收购该公司后建设银行将得以进入LME公开喊价、电子和电话交易。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。