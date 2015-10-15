独家：中国建设银行洽谈购买LME经纪公司Metdist--消息人士（更新版）

路透伦敦10月15日 - 据两名金属行业消息人士称，按资产计中国第二大银行--中国建设银行 601939.SS 正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易。

如果交易成功达成，建设银行将跻身越来越多进入LME的中资银行之列。LME确定铜、铝和锌等工业金属的全球指标价格。

接近相关事宜的这两名消息人士称，关于交易完成的正式公告料将在数周内发布。

该交易更多详情尚不得而知。建设银行和Metdist均拒绝置评。

“中国建设银行洽谈收购Metdist金属交易业务已有几个月时间，”一名消息人士表示。

另一位消息人士称，“声明可能在中国国家主席习近平伦敦访问时宣布，也就是10月的第三周。”

习近平下周将访问伦敦，中国官员希望与英国建立更加友好的关系。

拥有138年历史的LME是全球成立时间最久和规模最大的工业金属交易市场。LME自2012年被港交所 0388.HK 收购后，希望能够吸引到更多中国企业进入。中国是许多大宗商品的最大消费国，占全球铜需求的近一半比重。

建设银行的加入将增添LME公开喊价交易的流动性。自从多家西方银行与对冲基金由于原材料价格下跌和监管收紧而退出后，大宗商品市场的流动性有所下降。

Metdist Trading是所谓的一级交易商，因此收购该公司后建设银行将得以进入LME公开喊价、电子和电话交易。(完)