中国建设银行同意购买LME经纪公司Metdist多数股权

路透纽约10月21日 - 中国建设银行(601939.SS)周三公布，将收购英国金属交易公司Metdist Trading Limited的多数股权，成为可进入有着138年历史的伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易的第二家中国公司。

路透上周报导称，中国建设银行正在洽谈购买Metdist，后者是LME的一级会员，45年前由董事长Lord Raj Bagri创建。

中国建设银行发布声明称，该行将从Minmetco手中购买Metdist 75%的股权，Minmetco将保留其余25%的股权，并将公司更名为CCBI Metdist Global Commodities (UK) Ltd.。

Metdist是LME九个圈内定价会员之一，这使其有权利进入LME的公开喊价阶段，并能通过电子和电话进行交易。

建设银行董事长王洪章在声明中表示，这一交易是建设银行扩张至基本金属和全球大宗商品市场策略的一部分。

包括建设银行在内越来越多的中国实体正在进入LME；LME为铜、铝和锌等工业金属制定全球指标价格。

LME第一类交易会员仅有的另一个中国成员是GF Financial Markets，其是中国最大券商之一广发证券(000776.SZ)的一部分。

自LME于2012年被香港交易及结算所有限公司(0388.HK)收购以来，一直致力于吸引更多中国企业。中国是许多大宗商品的最大购买国，在全球铜需求中占近一半的份额。(完)