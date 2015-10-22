中国建设银行同意购买LME经纪公司Metdist多数股权

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透纽约10月21日 - 中国建设银行(601939.SS)周三公布，将收购英国金属交易公司Metdist Trading Limited的多数股权，成为可进入有着138年历史的伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易的第二家中国公司。
路透上周报导称，中国建设银行正在洽谈购买Metdist，后者是LME的一级会员，45年前由董事长Lord Raj Bagri创建。
中国建设银行发布声明称，该行将从Minmetco手中购买Metdist 75%的股权，Minmetco将保留其余25%的股权，并将公司更名为CCBI Metdist Global Commodities (UK) Ltd.。
Metdist是LME九个圈内定价会员之一，这使其有权利进入LME的公开喊价阶段，并能通过电子和电话进行交易。
建设银行董事长王洪章在声明中表示，这一交易是建设银行扩张至基本金属和全球大宗商品市场策略的一部分。
包括建设银行在内越来越多的中国实体正在进入LME；LME为铜、铝和锌等工业金属制定全球指标价格。
LME第一类交易会员仅有的另一个中国成员是GF Financial Markets，其是中国最大券商之一广发证券(000776.SZ)的一部分。
自LME于2012年被香港交易及结算所有限公司(0388.HK)收购以来，一直致力于吸引更多中国企业。中国是许多大宗商品的最大购买国，在全球铜需求中占近一半的份额。(完)
(编译 王颖/于春红; 审校 杜明霞/孙茉莉)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。