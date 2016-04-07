中国建行完成购买LME经纪公司迈特迪斯特的75%股权

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透伦敦4月6日 - 中国建设银行(601939.SS)周三完成对英国迈特迪斯特贸易有限公司(Metdist Trading Limited)多数股权的收购，成为第二家进入伦敦金属交易所(LME)圈内交易的中国企业。
建行旗下的建银国际在声明中表示，已完成收购迈特迪斯特的75%股份，但未透露价码。
LME在另一份声明中表示，迈特迪斯特将被重新命名为建银国际-迈特迪斯特环球商品(英国)有限公司。
建银国际表示，展望未来，该行将充分利用其与中国银行业和企业界的密切联系开展业务。
迈特迪斯特是LME九个圈内定价会员之一，这使其有权利进入LME的公开喊价阶段。而其他会员只能通过LME的电子平台和电话进行交易。迈特迪斯特45年前由其董事长Lord Raj Bagri创立。
建银国际是继广发金融交易(GF Financial Markets)之后可进入LME公开喊价圈内交易的第二家中国公司。广发金融交易是广发证券(000776.SZ)旗下公司。
中银国际(601988.SS)、招商证券(600999.SS)以及中国工商银行(601398.SS)均为所谓的LME二类会员，无法进入公开喊价圈交易。
LME是全球最古老、规模最大的工业金属交易市场，自2012年为港交所收购以来，一直在想方设法争取更多中国业务。
中国是许多大宗商品的最大消费国，全球铜需求的近半数源自中国。(完)
(编译 徐文焰/孙国玉；审校 白云)
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