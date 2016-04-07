中国建行完成购买LME经纪公司迈特迪斯特的75%股权

路透伦敦4月6日 - 中国建设银行(601939.SS)周三完成对英国迈特迪斯特贸易有限公司(Metdist Trading Limited)多数股权的收购，成为第二家进入伦敦金属交易所(LME)圈内交易的中国企业。

建行旗下的建银国际在声明中表示，已完成收购迈特迪斯特的75%股份，但未透露价码。

LME在另一份声明中表示，迈特迪斯特将被重新命名为建银国际-迈特迪斯特环球商品(英国)有限公司。

建银国际表示，展望未来，该行将充分利用其与中国银行业和企业界的密切联系开展业务。

迈特迪斯特是LME九个圈内定价会员之一，这使其有权利进入LME的公开喊价阶段。而其他会员只能通过LME的电子平台和电话进行交易。迈特迪斯特45年前由其董事长Lord Raj Bagri创立。

建银国际是继广发金融交易(GF Financial Markets)之后可进入LME公开喊价圈内交易的第二家中国公司。广发金融交易是广发证券(000776.SZ)旗下公司。

中银国际(601988.SS)、招商证券(600999.SS)以及中国工商银行(601398.SS)均为所谓的LME二类会员，无法进入公开喊价圈交易。

LME是全球最古老、规模最大的工业金属交易市场，自2012年为港交所收购以来，一直在想方设法争取更多中国业务。

中国是许多大宗商品的最大消费国，全球铜需求的近半数源自中国。(完)